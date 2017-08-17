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08:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти

Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, сообщил подробности смерти жены. Его слова в среду, 16 августа, передает lenta.ru со ссылкой на телеканал «Звезда».

Источник: Newtimes.kz

Шубский сообщил, что актриса умерла после продолжительной болезни. Он добавил, что вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.

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Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.

Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое».

«Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», — добавила она.

Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: «Невозможно поверить и осознать».

Напомним, что Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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