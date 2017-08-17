Ученые создали новый способ восстановления органов без операции

В последнее время ученые работают над развитием клеток или тканей, которые помогают регенерировать поврежденные органы. Однако этот способ требует больших временных затрат, поэтому человек, которому требуется срочная операция, рискует своей жизнью.

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Дабы избежать этого, команда ученых из Университета Торонто, Канада, разработала специальный регенеративный тканевый пластырь, позволяющий обойтись без хирургического вмешательства. TengriMIX предлагает вам подробней узнать об этом научном открытии.

Еще несколько лет назад исследователи сделали шаг вперед в разработке полимерных «строительных лесов», которые могут вырастить человеческие ткани и мышечные клетки, но найти подходящий способ ввести эту ткань в организм человека оставалось проблемой.

После трех лет исследований ученые придумали пластырь, инъекцию которого можно проводить прямо в организм, где он разворачивается и превращается в настоящую повязку. Затем пластырь покрыли сердечными клетками и успешно протестировали на крысах и свиньях. На человеке клинические испытания медицинской разработки пройдут еще не скоро.