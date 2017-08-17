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11:15 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

ЦОДД установит дополнительные электронные табло на дорогах Москвы

Информационные панели сообщают водителям о дорожной ситуации, перекрытиях и погоде.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит 12 дополнительных электронных табло до конца декабря 2017 года. Они появятся на дорогах Северо-Западного и Западного округов столицы, а также в Зеленограде.

Информирование горожан о ситуации на улицах города — одна из приоритетных задач ЦОДД. Табло устанавливают на дорогах Москвы в рамках развития интеллектуальной транспортной системы столицы. В городе работают более двух тысяч светофоров, шести тысяч детекторов мониторинга дорожного движения, двух тысяч камер видеонаблюдения и 163 информационных электронных табло.
Вадим Юрьев
Руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения»
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Устройства оперативно сообщают автомобилистам о погодных условиях, расчетном времени в пути до ближайших точек (например, до МКАД или Третьего транспортного кольца), загруженности дорожных участков. Кроме того, они отображают сведения о пробках в баллах, ограничении или перекрытии дорог, угнанных автомобилях, а также напоминают о правилах дорожного движения.

Дополнительные табло появятся по следующим адресам:

— проспект Маршала Жукова, дом 16, корпус 1;.

— Крылатская улица, дом 15, строение 1;.

— 3-я Магистральная улица, дом 18, строение 2;.

— улица Красная Пресня, дом 36, строение 1;.

— Кутузовский проспект, дом 26;.

— 2-й Красногвардейский проезд, дом 2;.

— Зеленоград, Солнечная аллея, корпус 901а;.

— Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 200б;.

— Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 118;.

— Зеленоград, улица Каменка, корпус 2003;.

— Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1519;.

— Зеленоград, улица Гоголя, дом 2.

На электронных панелях ЦОДД также транслируют праздничные поздравления. Например, цифровые новогодние открытки появились на дорожных табло перед наступлением 2017 года. Главными элементами оформления стали красногрудые снегири, пышные еловые ветви и число 2017.

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