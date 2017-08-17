ЦОДД установит дополнительные электронные табло на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит 12 дополнительных электронных табло до конца декабря 2017 года. Они появятся на дорогах Северо-Западного и Западного округов столицы, а также в Зеленограде.

Информирование горожан о ситуации на улицах города — одна из приоритетных задач ЦОДД. Табло устанавливают на дорогах Москвы в рамках развития интеллектуальной транспортной системы столицы. В городе работают более двух тысяч светофоров, шести тысяч детекторов мониторинга дорожного движения, двух тысяч камер видеонаблюдения и 163 информационных электронных табло.

Устройства оперативно сообщают автомобилистам о погодных условиях, расчетном времени в пути до ближайших точек (например, до МКАД или Третьего транспортного кольца), загруженности дорожных участков. Кроме того, они отображают сведения о пробках в баллах, ограничении или перекрытии дорог, угнанных автомобилях, а также напоминают о правилах дорожного движения.