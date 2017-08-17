Воспитатель красноярского детсада ведет занятия на двух языках
Специальную методику обучения для маленьких красноярцев разработала педагог детского сада № 8.
Специальную методику обучения для маленьких красноярцев разработала педагог детского сада № 8.
Воспитанники красноярского детского сада № 8 (ул. Ладо Кецховели, 60б) наравне с родной речью изучают иностранный язык. Специальную методику обучения для маленьких красноярцев разработала педагог Светлана Юринская.
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У Светланы Юринской педагогическое образование, однако работать в дошкольном учреждении она стала не сразу. Получив диплом учителя английского и немецкого языков, она много лет проработала в школе, но приняла решение пройти курсы повышения квалификации и заниматься воспитанием дошколят.
«Детский сад — это особый мир, в котором ребятишки непременно отвечают любовью на любовь, — отмечает педагог. — Очень приятно приходить на занятия к малышам, они всегда радуется, обнимаются, говорят много приятных слов. Видя улыбки детей, многократно возрастает желание работать, совершенствоваться, придумывать
Работая с детьми, педагог решила не «прятать» первое педагогическое образование, тем более изучать иностранные языки могут самые маленькие дети, они наиболее восприимчивы ко всему новому и схватывают знания налету, отмечают в управлении образования.
Светлана Юринская адаптировала стандартную методику обучения английскому языку для малышей и в процессе подготовки к занятиям даже придумала собственный способ лёгкого запоминания иностранных слов. Теперь изучение английского языка происходит параллельно с развитием родной речи детей, таким образом, воспитанники не ощущают разрыва между возможностями в родном и иностранном языках.
На занятиях дети в игровой форме разучивают новые слова, разыгрывают сценки, «переживают» воображаемые ситуации. Причём все ситуации бытовые, детям не составляет труда «принять» их.
Благодаря занятиям ещё до поступления в школу у детей формируется начальная база для дальнейшего изучения языка, они понимают содержание простой английской речи, знают основные существительные, прилагательные и глаголы, могут, например, составить небольшой описательный рассказ о себе и своей семье. Ребятишки отлично воспринимают оба языка — родной и иностранный, даже за пределами занятий они нередко используют в устной речи английские слова и выражения.