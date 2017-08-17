Воспитатель красноярского детсада ведет занятия на двух языках

Воспитанники красноярского детского сада № 8 (ул. Ладо Кецховели, 60б) наравне с родной речью изучают иностранный язык. Специальную методику обучения для маленьких красноярцев разработала педагог Светлана Юринская.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, начиная с 5 лет, все дети дважды в неделю приходят на занятия к воспитателю. Педагог находит время позаниматься не только с детьми из своей группы, но и с другими воспитанниками детского сада.

У Светланы Юринской педагогическое образование, однако работать в дошкольном учреждении она стала не сразу. Получив диплом учителя английского и немецкого языков, она много лет проработала в школе, но приняла решение пройти курсы повышения квалификации и заниматься воспитанием дошколят.

«Детский сад — это особый мир, в котором ребятишки непременно отвечают любовью на любовь, — отмечает педагог. — Очень приятно приходить на занятия к малышам, они всегда радуется, обнимаются, говорят много приятных слов. Видя улыбки детей, многократно возрастает желание работать, совершенствоваться, придумывать что-то новое».

Работая с детьми, педагог решила не «прятать» первое педагогическое образование, тем более изучать иностранные языки могут самые маленькие дети, они наиболее восприимчивы ко всему новому и схватывают знания налету, отмечают в управлении образования.

Светлана Юринская адаптировала стандартную методику обучения английскому языку для малышей и в процессе подготовки к занятиям даже придумала собственный способ лёгкого запоминания иностранных слов. Теперь изучение английского языка происходит параллельно с развитием родной речи детей, таким образом, воспитанники не ощущают разрыва между возможностями в родном и иностранном языках.

На занятиях дети в игровой форме разучивают новые слова, разыгрывают сценки, «переживают» воображаемые ситуации. Причём все ситуации бытовые, детям не составляет труда «принять» их.