Куйвашев откроет в Минске памятник основателю «Песняров»
Владимиру Мулявину.
Владимиру Мулявину.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в Минске примет участие в открытии памятника основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Скульптурная композиция станет подарком уральского региона, где родился певец, к 950-летию столицы Беларуси. Аналогичный памятник появился в Екатеринбурге рядом с ККТ «Космос» в 2014 году — в честь 45-летия группы, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.
В эти дни Евгений Куйвашев находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи с временным поверенным в делах Посольства РФ в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Беларуси Константином Артюшиным он обозначил ключевые направления сотрудничества между Свердловской областью и республикой.
«Средний Урал — один из флагманских регионов России, крупный индустриальный и деловой центр. Среди наших внешнеэкономических партнеров Беларусь занимает 13 место в целом и второе место среди партнеров в рамках СНГ, уступая лишь Казахстану. К стратегическим направлениям сотрудничества мы относим энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую промышленность. Перспективной видится сфера высоких технологий и автоматизации», — отметил глава региона.
Также Евгений Куйвашев намерен обсудить восстановление прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Минском, прерванное несколько лет назад. Временный поверенный в делах Посольства РФ в Республике Вадим Гусев поддержал эту инициативу.
«Свердловскую область и Республику Беларусь связывают надежные
На сегодня механизмы
Особое направление сотрудничества связано с
Взаимный товарооборот Свердловской области и Белоруссии в 2016 году составил около 200 миллионов долларов. За первые пять месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 31%, товарооборот достиг 98 миллионов долларов.