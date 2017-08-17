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07:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев откроет в Минске памятник основателю «Песняров»

Владимиру Мулявину.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в Минске примет участие в открытии памятника основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Скульптурная композиция станет подарком уральского региона, где родился певец, к 950-летию столицы Беларуси. Аналогичный памятник появился в Екатеринбурге рядом с ККТ «Космос» в 2014 году — в честь 45-летия группы, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

В эти дни Евгений Куйвашев находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи с временным поверенным в делах Посольства РФ в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Беларуси Константином Артюшиным он обозначил ключевые направления сотрудничества между Свердловской областью и республикой.

«Средний Урал — один из флагманских регионов России, крупный индустриальный и деловой центр. Среди наших внешнеэкономических партнеров Беларусь занимает 13 место в целом и второе место среди партнеров в рамках СНГ, уступая лишь Казахстану. К стратегическим направлениям сотрудничества мы относим энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую промышленность. Перспективной видится сфера высоких технологий и автоматизации», — отметил глава региона.

Также Евгений Куйвашев намерен обсудить восстановление прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Минском, прерванное несколько лет назад. Временный поверенный в делах Посольства РФ в Республике Вадим Гусев поддержал эту инициативу.

«Свердловскую область и Республику Беларусь связывают надежные торгово-экономические отношения. Сотрудничество проходит в активном ключе. Вопрос восстановления прямого рейса между Минском и вашим регионом нужно ставить сегодня в полный рост», — считает он.

На сегодня механизмы свердловско-белорусского партнерства крайне эффективны. Уральский турбинный завод поставил 20 паровых турбин для электростанций Республики — это 60% парка турбин в стране. «Синара — Транспортные машины» и БелАЗ работают над внедрением дизельных двигателей нового поколения на платформы карьерных самосвалов. Уральский оптико-механический завод и белорусский «Интеграл» выпускают на совместном предприятии аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое направление сотрудничества связано с аграрно-промышленным сектором. Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев встретился с главой Минсельхоза Беларуси Леонидом Заяцем и посетил предприятия, производящие сельхозтехнику. Он высоко оценил качество их продукции и отметил, что техника может найти достойное применение в хозяйствах Среднего Урала.

Взаимный товарооборот Свердловской области и Белоруссии в 2016 году составил около 200 миллионов долларов. За первые пять месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 31%, товарооборот достиг 98 миллионов долларов.

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