В Новосибирске нашли массовые нарушения у маршрутчиков на «Речном вокзале»
Специалисты провели рейд перевозчиков на остановке «Речной вокзал» и выявили более 10 нарушений, об этом сообщили в
Специалисты провели рейд перевозчиков на остановке «Речной вокзал» и выявили более 10 нарушений, об этом сообщили в
В Новосибирске нашли массовые нарушения у маршрутчиков на «Речном вокзале». Сотрудники
Комиссия выявила
«Результатами этой работы является сокращение количества жалоб от горожан. Если за прошлый год к нам поступило около четырех тысяч жалоб, то за первое полугодие 2017 — только 1600, это четкая тенденция к снижению», — отметил директор МКУ «ЦУГАЭТ» Александр Руденко.
Взыскания получили водители маршрутных такси № 13, № 30, № 91, № 321 и водители автобусов № 13 и № 8.
Перевозчиков обязали предоставить письменные объяснения и принять меры к исключению повторных нарушений.
Следующий рейд пройдет на площади Калинина.