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07:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске нашли массовые нарушения у маршрутчиков на «Речном вокзале»

Специалисты провели рейд перевозчиков на остановке «Речной вокзал» и выявили более 10 нарушений, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске нашли массовые нарушения у маршрутчиков на «Речном вокзале». Сотрудники контрольно-ревизорской службы составили 8 актов и 5 протоколов, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Комиссия выявила санитарно-технические нарушения, нарушения ПДД и лицензионных требований на пассажирском транспорте.

«Результатами этой работы является сокращение количества жалоб от горожан. Если за прошлый год к нам поступило около четырех тысяч жалоб, то за первое полугодие 2017 — только 1600, это четкая тенденция к снижению», — отметил директор МКУ «ЦУГАЭТ» Александр Руденко.

Взыскания получили водители маршрутных такси № 13, № 30, № 91, № 321 и водители автобусов № 13 и № 8.

Перевозчиков обязали предоставить письменные объяснения и принять меры к исключению повторных нарушений.

Следующий рейд пройдет на площади Калинина.

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