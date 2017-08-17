В Новосибирске нашли массовые нарушения у маршрутчиков на «Речном вокзале». Сотрудники контрольно-ревизорской службы составили 8 актов и 5 протоколов, рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Результатами этой работы является сокращение количества жалоб от горожан. Если за прошлый год к нам поступило около четырех тысяч жалоб, то за первое полугодие 2017 — только 1600, это четкая тенденция к снижению», — отметил директор МКУ «ЦУГАЭТ» Александр Руденко.