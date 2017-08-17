Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лгать полезно для здоровья
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Землетрясение на юго-западе Китая
07:41 (мск), источник: Om1.ru

В Кировском округе Омска обустроят площадку для выгула собак

В границах улицы 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — улицы Крупской и улицы Дмитриева ведутся работы по благоустройству.

Комплексное благоустройство территории в микрорайоне № 10, расположенном в кировском округе, продолжается.

В границах улицы 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — улицы Крупской и улицы Дмитриева уже отремонтированы инженерные коммуникации и теперь взялись за организацию дорожно-пешеходных сетей. За прошлый год широкий тротуар, вымощенный плиткой, появился на улице 70 лет Октября. Обновили и сквер на пересечении с бульваром Архитекторов.

В этом году активно ремонтируют межквартальные проезды. Кроме того организована пешеходная зона, оборудованная линией наружного освещения. Не забыли и пров велосипедистов. Для них обустраивается велодорожка.

Оксана Корниенко, начальник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства администрации Омска:

— При обсуждении проекта комплексного благоустройства жители однозначно высказывались за то, чтобы в микрорайоне было больше зелени, цветов. И мы это учли. Кроме существующих зеленых зон, обустраиваются новые — например, сквер у ледовой арены имени Леонида Киселева — это почти в центре микрорайона. В соответствии с проектом высаживаются деревья ценных пород, в том числе крупномерные, декоративные кустарники, организованы клумбы. В следующем году работы в микрорайоне будут продолжены — самые масштабные из них будут выполняться вблизи многоквартирного дома № 3/8 по бульвару Архитекторов.

Работы по благоустройству микрорайона продолжатся в 2018 году. В соответствии со специальным проектом, здесь появится детский игровой комплекс, зоны для тихого и активного отдыха, специальная площадка для выгула и дрессировки собак, а также современная велодорожка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Из-за чумы свиней Омская область может понести убытки на экспорте зерна
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
ЦБ обяжет банки предоставлять подробную информацию о хищениях
Главный стратег США заявил об экономической войне с Китаем
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь