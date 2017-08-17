В Кировском округе Омска обустроят площадку для выгула собак
В границах улицы 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — улицы Крупской и улицы Дмитриева ведутся работы по благоустройству.
В границах улицы 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — улицы Крупской и улицы Дмитриева ведутся работы по благоустройству.
Комплексное благоустройство территории в микрорайоне № 10, расположенном в кировском округе, продолжается.
В границах улицы 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — улицы Крупской и улицы Дмитриева уже отремонтированы инженерные коммуникации и теперь взялись за организацию
В этом году активно ремонтируют межквартальные проезды. Кроме того организована пешеходная зона, оборудованная линией наружного освещения. Не забыли и пров велосипедистов. Для них обустраивается велодорожка.
Оксана Корниенко, начальник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства администрации Омска:
— При обсуждении проекта комплексного благоустройства жители однозначно высказывались за то, чтобы в микрорайоне было больше зелени, цветов. И мы это учли. Кроме существующих зеленых зон, обустраиваются новые — например, сквер у ледовой арены имени Леонида Киселева — это почти в центре микрорайона. В соответствии с проектом высаживаются деревья ценных пород, в том числе крупномерные, декоративные кустарники, организованы клумбы. В следующем году работы в микрорайоне будут продолжены — самые масштабные из них будут выполняться вблизи многоквартирного дома № 3/8 по бульвару Архитекторов.
Работы по благоустройству микрорайона продолжатся в 2018 году. В соответствии со специальным проектом, здесь появится детский игровой комплекс, зоны для тихого и активного отдыха, специальная площадка для выгула и дрессировки собак, а также современная велодорожка.