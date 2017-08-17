В Кировском округе Омска обустроят площадку для выгула собак

Комплексное благоустройство территории в микрорайоне № 10, расположенном в кировском округе, продолжается.

В границах улицы 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — улицы Крупской и улицы Дмитриева уже отремонтированы инженерные коммуникации и теперь взялись за организацию дорожно-пешеходных сетей. За прошлый год широкий тротуар, вымощенный плиткой, появился на улице 70 лет Октября. Обновили и сквер на пересечении с бульваром Архитекторов.

В этом году активно ремонтируют межквартальные проезды. Кроме того организована пешеходная зона, оборудованная линией наружного освещения. Не забыли и пров велосипедистов. Для них обустраивается велодорожка.

Оксана Корниенко, начальник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства администрации Омска:

— При обсуждении проекта комплексного благоустройства жители однозначно высказывались за то, чтобы в микрорайоне было больше зелени, цветов. И мы это учли. Кроме существующих зеленых зон, обустраиваются новые — например, сквер у ледовой арены имени Леонида Киселева — это почти в центре микрорайона. В соответствии с проектом высаживаются деревья ценных пород, в том числе крупномерные, декоративные кустарники, организованы клумбы. В следующем году работы в микрорайоне будут продолжены — самые масштабные из них будут выполняться вблизи многоквартирного дома № 3/8 по бульвару Архитекторов.