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07:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдёт пенная вечеринка в честь «Дня Нептуна»

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе пройдёт пенная вечеринка в честь «Дня Нептуна». Оpen-air состоится сегодня, 17 августа, в парке культуры и отдыха «Демский». В программе праздника — конкурсы, игры, соревнования.

Как сообщили в администрации Демского района, под зажигательную музыку на танцпол выльют тонны специальной, безвредной для кожи, пены. Также здесь же на площадке рядом со сценой состоится дискотека.

«Никто из гостей не уйдет с нашей вечеринки сухим и грустным, ведь специально для пенной вечеринки мы вооружились нереальным количеством пены, приготовили коктейль из модной музыки и запредельного драйва», — обещают организаторы мероприятия.

Начало в 18 часов.

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