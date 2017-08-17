В Уфе пройдёт пенная вечеринка в честь «Дня Нептуна»
УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе пройдёт пенная вечеринка в честь «Дня Нептуна».
УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе пройдёт пенная вечеринка в честь «Дня Нептуна».
Как сообщили в администрации Демского района, под зажигательную музыку на танцпол выльют тонны специальной, безвредной для кожи, пены. Также здесь же на площадке рядом со сценой состоится дискотека.
«Никто из гостей не уйдет с нашей вечеринки сухим и грустным, ведь специально для пенной вечеринки мы вооружились нереальным количеством пены, приготовили коктейль из модной музыки и запредельного драйва», — обещают организаторы мероприятия.
Начало в 18 часов.