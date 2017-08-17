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07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выявляют нарушителей среди водителей и владельцев большегрузов

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане выявляют должников среди владельцев тяжеловесных транспортных средств.

Мероприятие проводится совместно судебными приставами и сотрудниками Службы весового контроля РБ на автомобильных дорогах республики, в том числе на федеральных трассах М5 и М7.

«Всего с начала года в Управлении ФССП России по РБ на исполнении находилось более полутора сотни исполнительных производств на общую сумму свыше 13 млн рублей в пользу Службы весового контроля РБ. На сегодняшний день окончено 59 производств, 40 из которых фактическим исполнением. Всего на общую сумму 6,6 млн рублей, — привёл данные заместитель главного судебного пристава по РБ Руслан Шерстнев.

Первый из рейдов прошёл в Архангельском районе, где через стационарный пункт весового контроля ежегодно проходят около 700 грузовых автомобилей. В основном это пятисотые фуры. Масса гружёной машины не должна превышать 40 тонн нагрузки: на первую ось не более 9, на вторую — не более 10, на оси полуприцепа — максимум 7,5 тонны на каждую. За превышение разрешённой массы составляется акт взвешивания на собственника транспортного средства. Размер нанесённого ущерба дорожному полотну определяется по специальной формуле, где учитываются километраж, количество осей и конструкция подвески, пояснил главный специалист Службы весового контроля РБ Салават Хилалов.

Также в ходе рейда сотрудники Управления ФССП по РБ используют возможности аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Поэтому останавливают не только большегрузные автомобили. К примеру, был установлен водитель иномарки, задолжавший государству 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Вместе с тем выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством будучи лишенным водительских прав. Автомобиль судебные приставы изъяли, а судьбу злостного должника-нарушителя теперь будет решать суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

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