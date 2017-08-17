Полицейским Казахстана полностью запретили тонировку на машинах

Источник: Tengrinews

Как известно, в Казахстане запрещена только тонировка передних стекол автомобиля согласно пункту 7.3 раздела ПДД РК.

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«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств»: «Нанесены покрытия, либо наклеены прозрачные цветные пленки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства».

Тем не менее руководство МВД РК направило 31 июля 2017 года указание о запрете эксплуатации служебных автомашин дорожно-патрульной полиции, имеющих специальную цветографическую окраску, специальные световые и звуковые сигналы, с нанесенными тонирующими покрытиями либо наклеенными затемненными пленками на заднем и боковых стеклах.

В ведомстве пояснили, что за неисполнение указания МВД к сотрудникам дорожно-патрульной полиции будут приниматься меры дисциплинарного характера.