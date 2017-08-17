Фактов истязания заключённых в ИК-31 не выявлено

Специалисты краевого управления провели проверку в исправительной колонии № 31, откуда поступила жалоба на сотрудников ГУФСИН. Напомним, на прошлой неделе осуждённые обратились к правозащитникам с заявлением на пытки: якобы их пытали изощрёнными способами — связывали скотчем, душили пакетами, а побои врачи не фиксировали.



К слову, в 31-й колонии содержат опасных преступников — убийц, насильников, террористов. В ГУФСИН тогда заявили, что подобные жалобы возникают, когда заключённые пытаются добиться перевода в другие тюрьмы. Прокурорская проверка показала, что нарушений содержания нет. Замечания возникли лишь к санитарно-гигиеническим нормам.





