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08:03 (мск), источник: Вести - Красноярск

Фактов истязания заключённых в ИК-31 не выявлено

Пыток заключённых не было — к такому выводу пришла прокуратура.

Специалисты краевого управления провели проверку в исправительной колонии № 31, откуда поступила жалоба на сотрудников ГУФСИН. Напомним, на прошлой неделе осуждённые обратились к правозащитникам с заявлением на пытки: якобы их пытали изощрёнными способами — связывали скотчем, душили пакетами, а побои врачи не фиксировали.

К слову, в 31-й колонии содержат опасных преступников — убийц, насильников, террористов. В ГУФСИН тогда заявили, что подобные жалобы возникают, когда заключённые пытаются добиться перевода в другие тюрьмы. Прокурорская проверка показала, что нарушений содержания нет. Замечания возникли лишь к санитарно-гигиеническим нормам.


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