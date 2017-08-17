В Бикине из-за ошибки ветслужбы детский сад чуть не лишился 375 куриных яиц
Сотрудников Россельхознадзора смутило отсутствие даты выработки продукции в справке.
Сотрудников Россельхознадзора смутило отсутствие даты выработки продукции в справке.
В Бикине детский сад чуть не лишился 375 куриных яиц
Специалисты обнаружили в складском помещении детского сада № 1 в Бикине 28 килограммов свинины и говяжьей печени, а также куриные яйца без
Руководству дошкольного учреждения выдали требование об устранении нарушений с примечанием, что если владельцы продукции не предоставят документы, то её направят на утилизацию. Избежать крайних мер сотрудникам детского сада удалось.
«Мы в тот же день предоставили все необходимые документы. У нас в справке, которую дали в ветеринарной службе Бикинского района, просто не была указана дата выработки, а в остальном у нас всё было нормально. В сопроводительных документах дата была, но в самой справке не было», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующая детским садом Ольга Мурзина.