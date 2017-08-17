В Бикине из-за ошибки ветслужбы детский сад чуть не лишился 375 куриных яиц

В Бикине детский сад чуть не лишился 375 куриных яиц из-за ошибки местной ветеринарной службы. Они не проставили дату выработки продукции, что вызвало подозрения у сотрудников управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Специалисты обнаружили в складском помещении детского сада № 1 в Бикине 28 килограммов свинины и говяжьей печени, а также куриные яйца без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих, что продукция прошла лабораторные исследования по параметрам безопасности и качества.

Руководству дошкольного учреждения выдали требование об устранении нарушений с примечанием, что если владельцы продукции не предоставят документы, то её направят на утилизацию. Избежать крайних мер сотрудникам детского сада удалось.