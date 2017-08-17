Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
СМИ сообщили о болезни Дорониной: что с актрисой на самом деле
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Землетрясение на юго-западе Китая
08:12 (мск), источник: Om1.ru

Лисы разносят бешенство по сёлам Омской области

За считанные дни количество очагов бешенства увеличилось до десяти.

Управление Россельхознадзора по Омской области предупреждает о вспышке бешенства. По состоянию на 16 августа в регионе зафиксировано 10 очагов этой болезни.

Всё началось 5 августа. Жительница села Самсоново Тарского района обнаружила у себя во дворе дохлую лису. Сельчанка знала, что лисы — переносчики бешенства. Она вызвала ветеринарную службу. Эксперты взяли на исследование голову лисы и подтвердили худшие подозрения. После этого специалисты ветеринарной службы продезинфицировали двор и сделали прививки от бешенства домашним животным крестьянки: коровам, собакам и кошкам.

На следующий день, 6 августа, в один из дворов деревни Крутые Луки Калачинского района ворвалась лиса. Она напала на домашнюю птицу. Сельчане подстрелили лису и обратились в ветеринарную службу. Эксперты увезли голову лисы в лабораторию и подтвердили диагноз бешенства. Ветеринары продезинфицировали место, где было убито животное, и сделали прививки собакам, кошкам, коровам и лошадям.

После этого губернатор Виктор Назаров установил в двух районах карантин по бешенству.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство передаётся через укус заражённого животного. Эта болезнь приводит к смерти. Единственный способ спасти человека или животное — сразу же после укуса обратиться за медицинской помощью.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Из-за чумы свиней Омская область может понести убытки на экспорте зерна
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
ЦБ обяжет банки предоставлять подробную информацию о хищениях
Главный стратег США заявил об экономической войне с Китаем
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь