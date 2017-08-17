Лисы разносят бешенство по сёлам Омской области

Управление Россельхознадзора по Омской области предупреждает о вспышке бешенства. По состоянию на 16 августа в регионе зафиксировано 10 очагов этой болезни.

Всё началось 5 августа. Жительница села Самсоново Тарского района обнаружила у себя во дворе дохлую лису. Сельчанка знала, что лисы — переносчики бешенства. Она вызвала ветеринарную службу. Эксперты взяли на исследование голову лисы и подтвердили худшие подозрения. После этого специалисты ветеринарной службы продезинфицировали двор и сделали прививки от бешенства домашним животным крестьянки: коровам, собакам и кошкам.

На следующий день, 6 августа, в один из дворов деревни Крутые Луки Калачинского района ворвалась лиса. Она напала на домашнюю птицу. Сельчане подстрелили лису и обратились в ветеринарную службу. Эксперты увезли голову лисы в лабораторию и подтвердили диагноз бешенства. Ветеринары продезинфицировали место, где было убито животное, и сделали прививки собакам, кошкам, коровам и лошадям.

После этого губернатор Виктор Назаров установил в двух районах карантин по бешенству.