Лисы разносят бешенство по сёлам Омской области
За считанные дни количество очагов бешенства увеличилось до десяти.
За считанные дни количество очагов бешенства увеличилось до десяти.
Управление Россельхознадзора по Омской области предупреждает о вспышке бешенства. По состоянию на 16 августа в регионе зафиксировано 10 очагов этой болезни.
Всё началось 5 августа. Жительница села Самсоново Тарского района обнаружила у себя во дворе дохлую лису. Сельчанка знала, что лисы — переносчики бешенства. Она вызвала ветеринарную службу. Эксперты взяли на исследование голову лисы и подтвердили худшие подозрения. После этого специалисты ветеринарной службы продезинфицировали двор и сделали прививки от бешенства домашним животным крестьянки: коровам, собакам и кошкам.
На следующий день, 6 августа, в один из дворов деревни Крутые Луки Калачинского района ворвалась лиса. Она напала на домашнюю птицу. Сельчане подстрелили лису и обратились в ветеринарную службу. Эксперты увезли голову лисы в лабораторию и подтвердили диагноз бешенства. Ветеринары продезинфицировали место, где было убито животное, и сделали прививки собакам, кошкам, коровам и лошадям.
После этого губернатор Виктор Назаров установил в двух районах карантин по бешенству.
Россельхознадзор напоминает, что бешенство передаётся через укус заражённого животного. Эта болезнь приводит к смерти. Единственный способ спасти человека или животное — сразу же после укуса обратиться за медицинской помощью.