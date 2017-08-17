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08:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Снос бесхозного виадука на ул. Молокова сдвинули на год

Объект поставят на кадастровый учет только в сентябре.

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Краевой суд принудительно отдал мэрии виадук, расположенный в районе домов 54/1, 15 и 15/1 по ул. Молокова. В сентябре объект возьмут на баланс и поставят на кадастровый учет. Но законный хозяин у эстакады появится только через год. Тогда же аварийный виадук можно будет снести.

По словам заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Максима Несанова, официально оформить документы на объект можно будет только через год.

«Если к 2018 году никто не заявит права на данный виадук, он автоматически перейдет в муниципальную собственность», — сказал Несанов.

До 2017 года у виадука около «Сибирского городка» не было владельца, который бы занимался обслуживанием и ремонтом объекта. При этом местная власть не принимала никаких мер к постановке на учет этого сооружения в качестве бесхозяйного.

Стоит отметить, что аварийная конструкция действительно является опасной. Так, в прошлом году с виадука оторвалась рекламная конструкция и рухнула на проезжающий автомобиль. Водитель тогда не пострадал. Тогда конструкцию собрались демонтировать, но реализацию проекта сильно затянули. По мосту, построенному с нарушениями, до сих пор продолжают гулять люди.

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