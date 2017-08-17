Потребительская корзина в Приморье дешевеет

Источник: Вести Приморье

В июле в магазинах Приморского края наблюдается снижение цен на овощи, гречку и мороженую рыбу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, в июле стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье составила 5035 рублей.

В прошлом месяце в крае наблюдалось снижение розничных цен на овощи, гречку и мороженую рыбу.

«В июле лук репчатый и капуста подешевели на 7,5%, яйцо куриное — на 2,4%, крупа гречневая — на 1,8%, цены на мороженую рыбу снизились на 1,3%», — отметили в ведомстве.

По словам специалистов, подорожаниесахара, риса, подсолнечного масла и карамели обусловлено ростом отпускных цен у поставщиков из других регионов.

«Яблоки подорожали в связи с появлением в продаже продукции нового урожая по более высоким ценам», — добавили они.

Напомним, минимальный набор продуктов питания входящих в потребительскую корзину включает 33 продовольственных товара.

Отметим, ранее вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев подчеркнул, что на прилавках должно быть больше продукции местных товаропроизводителей достойного качества и по доступным ценам.

В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости. Под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы — формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам. Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары жители края могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2−215−803, 2−215−804.