Пассажирский автобус проехался по встречке в Алматы (ВИДЕО)
Водитель автобуса решил не стоять в пробке, а сократить маршрут по встречной полосе движения, передает ИА «NewTimes.kz».
Водитель автобуса решил не стоять в пробке, а сократить маршрут по встречной полосе движения, передает ИА «NewTimes.kz».
Сообщается, что инцидент произошел 16 августа на перекрестке Толе би — Байтурсынова.
На кадрах видно, что автомобильный поток стоит на перекрестке, а хитрый водитель автобуса решает объехать затор.
Видеоролик опубликован на Youtube канале Feel Good.