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09:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Пассажирский автобус проехался по встречке в Алматы (ВИДЕО)

Водитель автобуса решил не стоять в пробке, а сократить маршрут по встречной полосе движения, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Сообщается, что инцидент произошел 16 августа на перекрестке Толе би — Байтурсынова.

На кадрах видно, что автомобильный поток стоит на перекрестке, а хитрый водитель автобуса решает объехать затор.

Видеоролик опубликован на Youtube канале Feel Good.

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