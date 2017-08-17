Лучшего рыбака выберут на Кубани

В окрестностях хутора Глебовка Кущевского района Краснодарского края соберутся лучшие из лучших, чтобы выяснить, кто займет первое место по ловле карпа и амура.

«Турнир будет проходить на специально зарыбленном пруду. В борьбу за трофей вступят около 50 спортсменов со всего края. В зачет соревнований будут приниматься два вида рыб — карп и амур весом от полутора килограммов. После взвешивания улов будет отпускаться обратно в пруд», — сообщает пресс-служба Минспорта края.