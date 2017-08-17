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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

По факту гибели 3-летней девочки при пожаре возбуждено уголовное дело

Еще один ребенок, 9-месячный малыш, находится в медучреждении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 3-летней девочки при пожаре в рудничном районе Кемерова.

По сообщению пресс-службы ведомства, за погибшей трехлетней девочкой и её маленьким братом присматривал родственник семьи. Однако, после происшествия он скрылся. Пожар обнаружил 13-летний подросток, который является родственником семьи потерпевших. Мальчик пришел утром к дому и увидел, что из-под крыши идет дым. В доме плакал ребенок. Через окно подросток увидел на кровати 9-месячного мальчика. Он разбил окно и вытащил малыша. Всё это время на улице рядом с домом сидел мужчина, родственник семьи, который должен был присматривать за детьми. Но он ничего не сделал, чтобы спасти детей из огня, и вообще никак не отреагировал на возгорание дома, а затем просто сбежал.

Прибывшие пожарные после тушения обнаружили в доме тело трехлетней девочки. Сейчас сбежавшего мужчину разыскивают, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Известно, что отец семейства привлекался за административные правонарушения. В следственном управлении решается вопрос о награждении подростка за спасение ребенка.

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