По факту гибели 3-летней девочки при пожаре возбуждено уголовное дело

По сообщению пресс-службы ведомства, за погибшей трехлетней девочкой и её маленьким братом присматривал родственник семьи. Однако, после происшествия он скрылся. Пожар обнаружил 13-летний подросток, который является родственником семьи потерпевших. Мальчик пришел утром к дому и увидел, что из-под крыши идет дым. В доме плакал ребенок. Через окно подросток увидел на кровати 9-месячного мальчика. Он разбил окно и вытащил малыша. Всё это время на улице рядом с домом сидел мужчина, родственник семьи, который должен был присматривать за детьми. Но он ничего не сделал, чтобы спасти детей из огня, и вообще никак не отреагировал на возгорание дома, а затем просто сбежал.