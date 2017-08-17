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08:46 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске прокуратура требует демонтировать забор у памятника Курчатову

В Челябинске прокуратура потребовала демонтировать строительное ограждение, установленное возле памятника академику Игорю Курчатову.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, около монумента Курчатову и Челябинского городского бора установлен забор и ведутся строительные и земляные работы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительство офисного здания ведет ООО «Дизайн-Кафе». Строительная площадка огорожена забором, ведутся работы по монтажу перекрытий первого этажа. При этом строительное ограждение незаконно занимает часть автомобильного проезда и площадь фактически используемого земельного участка по ограждению превышает на 1 тыс. 279 кв.м площадь предоставленного в аренду участка.

В результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб, на директора — 20 тыс. руб. Однако нарушения не были устранены, поэтому было возбуждено административное дело за невыполнение законных требований прокурора. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о демонтаже ограждения и освобождении самовольно занятого земельного участка.

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