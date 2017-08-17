В Челябинске прокуратура требует демонтировать забор у памятника Курчатову

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, около монумента Курчатову и Челябинского городского бора установлен забор и ведутся строительные и земляные работы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительство офисного здания ведет ООО «Дизайн-Кафе». Строительная площадка огорожена забором, ведутся работы по монтажу перекрытий первого этажа. При этом строительное ограждение незаконно занимает часть автомобильного проезда и площадь фактически используемого земельного участка по ограждению превышает на 1 тыс. 279 кв.м площадь предоставленного в аренду участка.