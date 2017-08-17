В Челябинске прокуратура требует демонтировать забор у памятника Курчатову
В Челябинске прокуратура потребовала демонтировать строительное ограждение, установленное возле памятника академику Игорю Курчатову.
В Челябинске прокуратура потребовала демонтировать строительное ограждение, установленное возле памятника академику Игорю Курчатову.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Напомним, около монумента Курчатову и Челябинского городского бора установлен забор и ведутся строительные и земляные работы.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительство офисного здания ведет ООО «Дизайн-Кафе». Строительная площадка огорожена забором, ведутся работы по монтажу перекрытий первого этажа. При этом строительное ограждение незаконно занимает часть автомобильного проезда и площадь фактически используемого земельного участка по ограждению превышает на 1 тыс. 279 кв.м площадь предоставленного в аренду участка.
В результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб, на директора — 20 тыс. руб. Однако нарушения не были устранены, поэтому было возбуждено административное дело за невыполнение законных требований прокурора. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о демонтаже ограждения и освобождении самовольно занятого земельного участка.