В Самаре откроется дельфинарий
Мэрия Самары подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. В течение 36 месяцев в городе должен появиться дельфинарий, пишет sgpress.ru.
Мэрия Самары подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. В течение 36 месяцев в городе должен появиться дельфинарий, пишет sgpress.ru.
Под него рассматриваются две площадки: парк Гагарина или Струковский сад, место бывшего бассейна «Чайка».
Соглашение о сотрудничестве с московским дельфинарием было подписано в рамках реализации политики повышения инвестиционной привлекательности Самары.