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09:19 (мск), источник: Volga News

В Самаре откроется дельфинарий

Мэрия Самары подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. В течение 36 месяцев в городе должен появиться дельфинарий, пишет sgpress.ru.

Под него рассматриваются две площадки: парк Гагарина или Струковский сад, место бывшего бассейна «Чайка».

Соглашение о сотрудничестве с московским дельфинарием было подписано в рамках реализации политики повышения инвестиционной привлекательности Самары.

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