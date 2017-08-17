В Челябинской области число укусов клещами выросло на 71%
В Челябинской области в этом году на 71% выросло число укусов клещами по сравнению с прошлым годом. При этом клещевым боррелиозом южноуральцы стали заражаться в 4 раза чаще.
В Челябинской области в этом году на 71% выросло число укусов клещами по сравнению с прошлым годом. При этом клещевым боррелиозом южноуральцы стали заражаться в 4 раза чаще.
По данным регионального Роспотребнадзора, в 2017 году 19 тысяч 158 южноуральцев стали жертвами клещей, из них 4 тысячи 269 детей. В прошлом году за аналогичный пострадали 13 тысяч 231 человек, в том числе 2 тысячи 783 ребёнка. На сегодняшний клещевой энцефалит зарегистрирован у 33 южноуральцев, столько же случаев диагностировано клещевого боррелиоза.
Кроме того, в Челябинской области в этом году отмечается рост и других инфекций. Так, энтеровирусной инфекцией южноуральцы стали болеть в 3,2 раза больше. В этом году в области зарегистрировано 95 случаев заболевания ЭВИ, в 77 случаях диагноз подтвержден у детей до 17 лет.
В раза чаще регистрируется заболевание острым вирусным гепатитом В, число заболевших хроническим вирусным гепатитом В выросло на 42%, а острым вирусным гепатитом С — на 68%.