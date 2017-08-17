Готовится концессионное соглашение по платным парковкам в Самаре

По его словам, попытка провести такой конкурс предпринималась в 2014 г., однако тогда инвестор был готов направлять в бюджет очень малую долю прибыли. По итогам нового конкурса будет заключено концессионное соглашение с тем инвестором, который будет отчислять не менее 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.

Напомним, в Самарскую губернскую думу направлена инициатива о штрафах за неправильную парковку на платных местах. За это нарушение водители будут платить по 1 тыс. попытка провести такой конкурс предпринималась в 2014 г., за повторное — 2 тыс. рублей.

«Если дума поддержит наши поправки, то мы сможем в ближайшее время выйти на концессионный конкурс. Весь пакет документов уже собран. Мы подробно изучили чужие ошибки и разумно подходим к реализации этого проекта» Олег Фурсов

По его словам, автолюбители, работающие или проживающие в зоне платной парковки, смогут парковаться бесплатно.

Глава Самары рассказал и о других инвестиционных проектах: семь находятся на стадии реализации, еще десять в разработке.

Конкурс на определение инвестора для создания снегоплавильной станции, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение, должен завершиться в сентябре. По планам, проект начнут реализовывать в следующем году.

Напомним, предполагается строительство станции с локальными очистными сооружениями на территории снежного полигона, расположенного в Железнодорожном районе. Планируется, что на это уйдет 7 месяцев. Производительность станции, по данным сайта администрации Самары, должна составить не менее 180 тонн в час. Объем инвестиций в строительство — не менее 200 млн рублей. Второй подобный проект планируется в Промышленном районе.

Также подписан меморандум о строительстве дельфинария. Среди перспективных проектов — модернизация муниципальных турбаз, создание динопарка в парке Дружбы, реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, создание пунктов весового контроля для большегрузного транспорта, установка системы охранного видеонаблюдения на мостах и путепроводах Самары.

«Мы активно занимаемся подготовкой проектов и поиском инвесторов, это является стратегической задачей для развития города, — рассказал Олег Фурсов. — Появление нового инвестиционного проекта приводит к созданию дополнительных рабочих мест, внедрению новых технологий на производстве и повышению уровня культуры труда. Нами создаются особые условия, предпринимаются меры для улучшения инвестиционного климата. К примеру, инвестор, который привносит в городской бюджет более 100 миллионов рублей, практически освобождается от земельного налога, а также на льготных условиях оплачивает имущественный налог. Мы активно занимаемся строительством дорог. При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина широкомасштабное дорожное строительство развернуто в городе».

Глава Самары подчеркнул, что строительство дорог и улучшение инфраструктуры в промышленных зонах Самары, таких, как в районе Заводского шоссе и Южного моста, позволит привлечь сюда больше инвесторов.