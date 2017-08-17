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09:21 (мск), источник: Volga News

Готовится концессионное соглашение по платным парковкам в Самаре

В администрации Самары занимаются подготовкой концессионного соглашения, которое будет заключено по итогам конкурса на определение оператора платных парковок. Об этом 16 августа по итогам совещания по улучшению инвестиционного климата региона рассказал глава города Олег Фурсов.

По его словам, попытка провести такой конкурс предпринималась в 2014 г., однако тогда инвестор был готов направлять в бюджет очень малую долю прибыли. По итогам нового конкурса будет заключено концессионное соглашение с тем инвестором, который будет отчислять не менее 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.

Напомним, в Самарскую губернскую думу направлена инициатива о штрафах за неправильную парковку на платных местах. За это нарушение водители будут платить по 1 тыс. попытка провести такой конкурс предпринималась в 2014 г., за повторное — 2 тыс. рублей.

«Если дума поддержит наши поправки, то мы сможем в ближайшее время выйти на концессионный конкурс. Весь пакет документов уже собран. Мы подробно изучили чужие ошибки и разумно подходим к реализации этого проекта»
Олег Фурсов

По его словам, автолюбители, работающие или проживающие в зоне платной парковки, смогут парковаться бесплатно.

Глава Самары рассказал и о других инвестиционных проектах: семь находятся на стадии реализации, еще десять в разработке.

Конкурс на определение инвестора для создания снегоплавильной станции, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение, должен завершиться в сентябре. По планам, проект начнут реализовывать в следующем году.

Напомним, предполагается строительство станции с локальными очистными сооружениями на территории снежного полигона, расположенного в Железнодорожном районе. Планируется, что на это уйдет 7 месяцев. Производительность станции, по данным сайта администрации Самары, должна составить не менее 180 тонн в час. Объем инвестиций в строительство — не менее 200 млн рублей. Второй подобный проект планируется в Промышленном районе.

Также подписан меморандум о строительстве дельфинария. Среди перспективных проектов — модернизация муниципальных турбаз, создание динопарка в парке Дружбы, реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, создание пунктов весового контроля для большегрузного транспорта, установка системы охранного видеонаблюдения на мостах и путепроводах Самары.

«Мы активно занимаемся подготовкой проектов и поиском инвесторов, это является стратегической задачей для развития города, — рассказал Олег Фурсов. — Появление нового инвестиционного проекта приводит к созданию дополнительных рабочих мест, внедрению новых технологий на производстве и повышению уровня культуры труда. Нами создаются особые условия, предпринимаются меры для улучшения инвестиционного климата. К примеру, инвестор, который привносит в городской бюджет более 100 миллионов рублей, практически освобождается от земельного налога, а также на льготных условиях оплачивает имущественный налог. Мы активно занимаемся строительством дорог. При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина широкомасштабное дорожное строительство развернуто в городе».

Глава Самары подчеркнул, что строительство дорог и улучшение инфраструктуры в промышленных зонах Самары, таких, как в районе Заводского шоссе и Южного моста, позволит привлечь сюда больше инвесторов.

По информации сайта администрации Самары, один из проектов, уже реализованных в Самаре, — модернизация муниципального асфальтобетонного завода, который был основан более 60 лет назад. В 2016 г. по итогам торгов он был передан в аренду. Арендатор впервые за все время существования провел его модернизацию. Без привлечения средств городского бюджета, был произведен ремонт существующего оборудования, смонтирован новый асфальтосмеситель производительностью до 160 тонн в час. Сейчас асфальт, произведенный на новом оборудовании, активно используется для ремонта самарских улиц.

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