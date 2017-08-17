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11:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вторая смена и ГТО волнуют родителей Хабаровского края

Министр образования и науки ответила на 32 вопроса в ходе онлайн-брифинг.

Источник: РИА "Новости"

Как показали результаты прошедшего накануне онлайн-брифинга с министром образования и науки Хабаровского края Аллой Кузнецовой, родителей больше всего волнует ликвидация второй смены, а также тема спорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За два часа общения в режиме вебинара, Алла Геннадьевна успела дать ответ на 32 вопроса.

 — Много вопросов было именно спортивного направления, в том числе родителей волновало внедрение нового проекта «Самбо в школу», сдача нормативов ГТО и создание необходимых для этого условий, а также плавание как школьный предмет. На все вопросы были даны разъяснения. К примеру, по ГТО родители спрашивали, на какое поощрение могут рассчитывать их дети, в случае успешной сдачи нормативов. Напомню, что старшеклассник, успешно сдавший ГТО, получает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, а ученики поменьше становятся участниками спартакиад, где уже предусмотрены свои призы, — говорит Алла Кузнецова. — Что касается плавания, то это не является обязательным предметов в школьной программе, и он может быть заменен на другое направление, тем более, когда в школе нет бассейна. Не обошли родители стороной и материальные вопросы. Как всегда, больше всего споров вызвало то, кто и за что должен платить в школе.

— Были вопросы по материальной базе, связанные с необходимостью проведения ремонта. Родители спросили, есть ли у них обязанность платить за ремонт класса. Мы проговорили, что это обязанность муниципалитета, который проводить ремонтные работы в соответствии с требованиями СанПин. Но если потом родители хотят что-то улучшить или добавить в классе — это уже их самостоятельное решение, — продолжает Алла Кузнецова.

— Часть вопросов коснулась второй смены, особенно волнует этот вопрос Хабаровск. Мы говорили, какие меры принимаются, чтобы справиться с этой задачей, обозначили примерные сроки решения вопроса. Родителей волнует, что детям тяжелее учиться со второй смены, что они на работе и не контролируют, пошел ребенок в школу или нет, поэтому многим удобней, чтобы их дети обучались именно в первой половине дня. Этот вопрос решается за счет введения в работу новых образовательных учреждений. Всего, до 2025 года в краевом центре планируется построить 10 школ, чтобы решить проблему второй смены.

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