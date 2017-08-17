Экс-директор Приморкрайстроя, осужденный за растрату на 2,5 года, обжалует приговор
Судебное заседание состоится 29 августа.
Судебное заседание состоится 29 августа.
Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.
Бывший руководитель Приморкрайстроя Сергей Запорожец, осужденный за растрату 1,8 млн рублей на 2,5 года исправительной колонии общего режима, обжалует приговор, сообщает ИА PrimaMedia. Судебное заседание состоится 29 августа в 10.00 в Приморском краевом суде.
Дело было рассмотрено в особом порядке, Сергей Запорожец добровольно возместил причиненный ущерб.
Как было установлено в судебном заседании, фигурант с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора, действуя из корыстных побуждений, дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени КППК «Приморкрайстрой» на осуществление различных работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемой им Дирекции.
При этом данные работы предусматривались договором об освоении территории, заключенным с ООО «Малиновый слон», которым руководила дочь фигуранта.
В результате таких действий от имени КППК «Приморкрайстрой» были незаконно заключены, а позднее и оплачены договоры на сумму свыше 1,8 млн рублей на выполнение
Расследование уголовного дела осуществлялось следователями УФСБ России по Приморскому краю.
Сергей Запорожец являлся директором АО «Наш дом — Приморье», ответственным за достройку гостиницы Hyatt на Корабельной набережной, когда его арестовали. Это случилось в ноябре 2016 года.
Справка: Сергей Запорожец родился в 1963 году. Окончил Владивостокское художественное училище, Хабаровский педагогический институт. Получил второе высшее образование в Дальневосточной академии экономики и управления. До назначения директором департамента культуры Приморья 10 лет проработал директором Школы искусств, также занимал должность начальника отдела культуры Лазовского района Приморского края.
В разное время Сергей Запорожец занимал должность заместителя начальника управления культуры администрации Приморского края; заместителя директора, а позже директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края». Эта организация выступала заказчиком строительства таких объектов, как Театр оперы и балета во Владивостоке, микрорайона «Снеговая падь комплекс Д» в рамках программы «Жилье для российской семьи», а также строительством жилья для детей сирот.