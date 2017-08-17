Из-за смерти поросёнка от АЧС в Омской области проведут перепись свиней

В понедельник уже сообщалось, что в селе Тавричанка Любинского района обнаружили очаг африканской чумы свиней. Накануне управление Россельхознадзора по Омской области рассказало об открытиях, которые сделали специалисты ведомства во время уничтожения этого очага.

В личном подсобном хозяйстве местной жительницы от опасной инфекции умерла молодая свинья. Как положено в таких случаях, специалисты Россельхознадзора изъяли у жителей первой угрожаемой зоны всех свиней, чтобы их уничтожить их. В зону попали село Тавричанка и деревня Ивановка. В похозяйственных книгах Тавричанского сельского поселения было написано, что жители Тавричанки содержат 260 голов свиней, а жители Ивановки — 26 голов. На практике в Тавричанке изъяли меньше животных — 245 голов, а в Ивановке, наоборот, больше — 42 головы.