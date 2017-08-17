Из-за смерти поросёнка от АЧС в Омской области проведут перепись свиней
Когда у крестьян в Тавричанке и Ивановке изымали свиней, то обнаружилось: реальное количество животных не совпадает с тем, что зарегистрировано в похозяйственных книгах.
Когда у крестьян в Тавричанке и Ивановке изымали свиней, то обнаружилось: реальное количество животных не совпадает с тем, что зарегистрировано в похозяйственных книгах.
В понедельник уже сообщалось, что в селе Тавричанка Любинского района обнаружили очаг африканской чумы свиней. Накануне управление Россельхознадзора по Омской области рассказало об открытиях, которые сделали специалисты ведомства во время уничтожения этого очага.
В личном подсобном хозяйстве местной жительницы от опасной инфекции умерла молодая свинья. Как положено в таких случаях, специалисты Россельхознадзора изъяли у жителей первой угрожаемой зоны всех свиней, чтобы их уничтожить их. В зону попали село Тавричанка и деревня Ивановка. В похозяйственных книгах Тавричанского сельского поселения было написано, что жители Тавричанки содержат 260 голов свиней, а жители Ивановки — 26 голов. На практике в Тавричанке изъяли меньше животных — 245 голов, а в Ивановке, наоборот, больше — 42 головы.
Россельхоз пришёл к выводу: местные чиновники не ведут учёт свинопоголовья. И это — несмотря на вспышку инфекции! После «спецоперации» в Тавричанке Россельхознадзор разослал главам районов письма, в которых потребовал сверить реальное число свиней у крестьян с цифрами, отражёнными в похозяйственных книгах. Также ведомство попросило глав проверить, нет ли на свалках и в лесах трупов свиней.