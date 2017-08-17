Пермячка отсудила более 50 тысяч рублей за падение на крыльце банка

Жительница Перми отсудила у банка более 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он упала на крыльце финансового учреждения и получила перелом предплечья.

В Пермском краевом суде рассказали, что инцидент произошёл 31 декабря прошлого года. Пермячка поскользнулась на крыльце при входе в офис банка и упала. В результате падения она получила перелом предплечья и провела на больничном более двух месяцев. За компенсацией морального вреда и материального ущерба женщина обратилась в суд. Тот встал на сторону пострадавшей.