Пермячка отсудила более 50 тысяч рублей за падение на крыльце банка
Женщина получила перелом предплечья и более двух месяцев провела на больничном.
Женщина получила перелом предплечья и более двух месяцев провела на больничном.
Жительница Перми отсудила у банка более 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он упала на крыльце финансового учреждения и получила перелом предплечья.
В Пермском краевом суде рассказали, что инцидент произошёл 31 декабря прошлого года. Пермячка поскользнулась на крыльце при входе в офис банка и упала. В результате падения она получила перелом предплечья и провела на больничном более двух месяцев. За компенсацией морального вреда и материального ущерба женщина обратилась в суд. Тот встал на сторону пострадавшей.
Судья заключил, что содержать крыльцо в порядке должен был собственник — банк, поэтому он должен возместить затраты на лечение пермячки.