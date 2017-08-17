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09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

МинЖКХ: Ремонт ул. Толстого в Симферополе затягивается из-за нехватки рабочих

Подрядчик упорно не набирает строителей.

В Симферополе ремонт трубопровода на ул. Толстого в Симферополе может затянуться на неопределенное время.

— В ходе выездного совещания выявлены проблемы отставания в графике ремонтных работ. Произошло это из-за нехватки рабочих и плохой организации работ, — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Крыма. — Подрядчику дано поручение в кратчайшие сроки организовать штат сотрудников для оперативного завершения работ, а так же ввести двухсменный график с привлечением служб контроля выполнения работ не только в дневное, но и в ночное время суток.

Напомним, проблема отсутствия на ул. Толстого рабочих тянется с августа. Подрядчик пытался обмануть даже главу РК Сергея Аксенова, который хотел лично посчитать, сколько человек трудятся на объекте. Во время официальной проверки, о которой предупреждалось заранее, Аксенова на объекте встретили 60 рабочих, а когда он неожиданно вернулся через час — полтора, строителей осталось всего десять человек. Остальные, по всей видимости, разошлись по домам.

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