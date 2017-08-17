МинЖКХ: Ремонт ул. Толстого в Симферополе затягивается из-за нехватки рабочих
Подрядчик упорно не набирает строителей.
Подрядчик упорно не набирает строителей.
В Симферополе ремонт трубопровода на ул. Толстого в Симферополе может затянуться на неопределенное время.
— В ходе выездного совещания выявлены проблемы отставания в графике ремонтных работ. Произошло это
Напомним, проблема отсутствия на ул. Толстого рабочих тянется с августа. Подрядчик пытался обмануть даже главу РК Сергея Аксенова, который хотел лично посчитать, сколько человек трудятся на объекте. Во время официальной проверки, о которой предупреждалось заранее, Аксенова на объекте встретили 60 рабочих, а когда он неожиданно вернулся через час — полтора, строителей осталось всего десять человек. Остальные, по всей видимости, разошлись по домам.