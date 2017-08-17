МинЖКХ: Ремонт ул. Толстого в Симферополе затягивается из-за нехватки рабочих

В Симферополе ремонт трубопровода на ул. Толстого в Симферополе может затянуться на неопределенное время.

— В ходе выездного совещания выявлены проблемы отставания в графике ремонтных работ. Произошло это из-за нехватки рабочих и плохой организации работ, — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Крыма. — Подрядчику дано поручение в кратчайшие сроки организовать штат сотрудников для оперативного завершения работ, а так же ввести двухсменный график с привлечением служб контроля выполнения работ не только в дневное, но и в ночное время суток.