Замакима Павлодарской области простил обокравших его мужчин

Источник: Nur.kz

Замакима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов простил воров, укравших у него два дорогих велосипеда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на начальника ДВД Павлодарской области.

По делу о краже велосипедов первый заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов, вероятнее всего, не будет проходить, как потерпевший.

Сегодня стало известно, что чиновник написал встречное заявление в полицию. К нему, якобы, приходили и извинялись родственники. Однако, по словам начальника регионального ДВД, уголовное дело не закрыто и будет передано в суд.

«Подозреваемые по этому уголовному делу находятся под стражей. Турганов действительно написал встречное заявление. Однако эти лица, кроме этой кражи совершили еще несколько аналогичных фактов. Он не будет наверное участвовать в суде, именно по его эпизоду будет принято решение за примирением сторон. А остальные эпизоды будут направлены в суд», — сообщил начальник ДВД Павлодарской области Марат Кожаев.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Марат Кожаев отметил, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, а потому наблюдается рецидив.