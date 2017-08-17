Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Нет слов и нет сил": дочь Глаголевой о смерти матери
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:50 (мск), источник: Nur.kz

Замакима Павлодарской области простил обокравших его мужчин

Подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности.

Источник: Nur.kz

Замакима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов простил воров, укравших у него два дорогих велосипеда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на начальника ДВД Павлодарской области.

Читайте также
«Юрта на колесах» вызвала интерес у Назарбаева

По делу о краже велосипедов первый заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов, вероятнее всего, не будет проходить, как потерпевший.

Сегодня стало известно, что чиновник написал встречное заявление в полицию. К нему, якобы, приходили и извинялись родственники. Однако, по словам начальника регионального ДВД, уголовное дело не закрыто и будет передано в суд.

«Подозреваемые по этому уголовному делу находятся под стражей. Турганов действительно написал встречное заявление. Однако эти лица, кроме этой кражи совершили еще несколько аналогичных фактов. Он не будет наверное участвовать в суде, именно по его эпизоду будет принято решение за примирением сторон. А остальные эпизоды будут направлены в суд», — сообщил начальник ДВД Павлодарской области Марат Кожаев.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Марат Кожаев отметил, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, а потому наблюдается рецидив.

Напомним, у Дуйсенбая Турганова украли велосипеды 12 июля из подъезда дома. Несмотря на видеонаблюдение, злоумышленникам удалось вынести имущество замакима.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Парень вынужден жить с тяжелобольной матерью в лесу в Алматы (фото, видео)
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
ЦБ обяжет банки предоставлять подробную информацию о хищениях
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь