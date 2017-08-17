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10:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Григорян — главный в «Арарате», но не ереванском

Бывший наставник «СКА-Хабаровск» и «Анжи» без работы сидел всего несколько дней.

Источник: РИА "Новости"

Не прошло и недели после того, как Александр Григорян в прямом эфире заявил о своём уходе из «Анжи», а его кандидатурой уже заинтересовался московский «Арарат», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Григорян заключил с клубом сразу трёхлетний контракт. Примечательно, что в последнее время этот специалист больше одного года мало где задерживался.

Напомним, что столичный «Арарат» на футбольном небосклоне появился совсем недавно и в новом сезоне дебютировал в зоне «Центр» второго дивизиона. Но цвета команды защищает целая группа в недавнем прошлом известных игроков страны. Среди них Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Александр Кацалапов и другие.

Кстати, в «Арарате» есть и бывшие игроки «СКА-Хабаровск» — Артём Воронкин и Михаил Попов, которые успели поработать при Григоряне на берегах Амура. Правда, от услуг Попова Александр Витальевич в своё время отказался.

Не исключено, что скоро за тренером в Москву потянутся футболисты, которых он ещё недавно звал в «Анжи». Напомним, из «СКА-Хабаровск» в махачкалинский клуб перешли несколько игроков — Игорь Удалый, Павел Карасёв, Константин Базелюк, Хуан Лескано.

На старте сезона «Арарат» уже успел набрать 10 очков из 12 возможных и лидирует в зональном турнире.

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