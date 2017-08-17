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09:41 (мск), источник: УралПолит.ру

Средний Урал окутает смог

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. Синоптики обещают, что сегодня Свердловскую область окутает смог.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 761 мм рт. ст. 0 м/с

На территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщает на сайте регионального Гидрометеоцентра.

Синоптики также предупреждают уральцев о загрязнении воздуха первой степени опасности, которое продлится до 20:00 понедельника.

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