Средний Урал окутает смог
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. Синоптики обещают, что сегодня Свердловскую область окутает смог.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. Синоптики обещают, что сегодня Свердловскую область окутает смог.
На территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщает на сайте регионального Гидрометеоцентра.
Синоптики также предупреждают уральцев о загрязнении воздуха первой степени опасности, которое продлится до 20:00 понедельника.