В Новосибирске начинается операция «Нетрезвый водитель», на некоторых улицах пройдут сплошные проверки, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Управление автомобилем в состоянии опьянения карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительский прав на срок от 1,5 до 2 лет.