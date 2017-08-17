В Новосибирске начинается операция «Нетрезвый водитель»
Автомобилистов будут массово проверять на алкоголь в местах концентрации ДТП, об этом сообщили в
Автомобилистов будут массово проверять на алкоголь в местах концентрации ДТП, об этом сообщили в
В Новосибирске начинается операция «Нетрезвый водитель», на некоторых улицах пройдут сплошные проверки, заявили в
Управление автомобилем в состоянии опьянения карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительский прав на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное нарушение грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.