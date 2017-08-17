На борьбу с Noru вылетели 240 новосибирских спасателей

МЧС России наращивает группировку спасателей в Приморье. В целях ликвидации последствий наводнения, связанного с прохождением тайфуна Noru на территории Приморского края, из Новосибирска направлены 240 спасателей.

230 человек из Сибирского спасательного центра и 10 человек Бердского поисково-спасательного отряда со всем необходимым оборудованием передислоцированы на Дальний Восток и готовы выполнить все поставленные задачи и оказать максимальную помощь населению. Всё это ускорит темпы аварийно-восстановительных работ в сильно пострадавших от тайфуна районах.

Наводнение, вызванное проходящим мимо Приморья тайфуном Noru, затронуло 35 населённых пункта. Заявления об ущербе подали почти 5 тысяч приморцев. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными пять домов в Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них — 16 детей.

Новосибирские спасатели оснащены спецоборудованием и плавсредствами, а также обеспечены продовольствием на 30 суток. Основная задача новосибирцев — помощь людям и обеспечение безопасности местного населения. Наши спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, патрулировать затопленные населенные пункты, контролировать состояние дамб.