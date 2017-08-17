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09:37 (мск), источник: VN.ru

На борьбу с Noru вылетели 240 новосибирских спасателей

В срочном порядке 230 человек из Сибирского спасательного центра и 10 человек Бердского поисково-спасательного отряда со всем необходимым оборудованием улетели из Новосибирска на Дальний Восток.

МЧС России наращивает группировку спасателей в Приморье. В целях ликвидации последствий наводнения, связанного с прохождением тайфуна Noru на территории Приморского края, из Новосибирска направлены 240 спасателей.

230 человек из Сибирского спасательного центра и 10 человек Бердского поисково-спасательного отряда со всем необходимым оборудованием передислоцированы на Дальний Восток и готовы выполнить все поставленные задачи и оказать максимальную помощь населению. Всё это ускорит темпы аварийно-восстановительных работ в сильно пострадавших от тайфуна районах.

Наводнение, вызванное проходящим мимо Приморья тайфуном Noru, затронуло 35 населённых пункта. Заявления об ущербе подали почти 5 тысяч приморцев. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными пять домов в Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них — 16 детей.

Новосибирские спасатели оснащены спецоборудованием и плавсредствами, а также обеспечены продовольствием на 30 суток. Основная задача новосибирцев — помощь людям и обеспечение безопасности местного населения. Наши спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, патрулировать затопленные населенные пункты, контролировать состояние дамб.

«Усиление группировки спасателей в Приморье связано с прошедшими в начале прошлой недели ливнями, которые вызвали масштабный паводок в крае, — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по Новосибирской области. —  Были подтоплены свыше 2,5 жилых частных и многоквартирных домов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации».

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