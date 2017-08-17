Пермской полиции подарили 31 новый автомобиль

Краевые власти пообещали, что в ближайшее время транспортные средства будут приобретены и для сотрудников дорожно-патрульной службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобили оснащены системой видеорегистрации, рациями, сигнальным громкоговорящим устройством. Большая часть распределена в службу участковых территориальных органов внутренних дел на районном уровне. Сейчас в Пермском крае работает тысяча участковых, в сельской местности — больше трети. Также машины получат сотрудники полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по Перми. Наличие транспортных средств повышенной проходимости позволит полицейским держать под контролем оперативную обстановку в зоне своего обслуживания.