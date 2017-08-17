Пермской полиции подарили 31 новый автомобиль
На них будут ездить участковые и сотрудники ППС.
На них будут ездить участковые и сотрудники ППС.
16 августа полиции Пермского края торжественно вручили 31 новый автомобиль повышенной проходимости «Шевроле-Нива» и «УАЗ-3909».
Технику приобрели в рамках государственной программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».
«При распределении автотранспорта приоритет был предоставлен районам края. Машины будут эксплуатироваться участковыми уполномоченными и сотрудниками
Краевые власти пообещали, что в ближайшее время транспортные средства будут приобретены и для сотрудников
Как сообщили в