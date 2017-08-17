Глава Крыма запретил охоту в лесах Большой Ялты до конца лета
Запрет на охоту связан с аномальной жарой, которая установилась на полуострове.
Запрет на охоту связан с аномальной жарой, которая установилась на полуострове.
Глава Крыма Сергей Аксенов запретил охоту в районе Большой Ялты до конца лета в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Указ был размещен на правительственном портале накануне.
«Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым сроком до 31 августа включительно», — сказано в указе.
В указе также отмечено, что подобные меры введены
Напомним, что аномальная жара пришла в Крым с начала августа.