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09:30 (мск), источник: АиФ Крым

Глава Крыма запретил охоту в лесах Большой Ялты до конца лета

Запрет на охоту связан с аномальной жарой, которая установилась на полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил охоту в районе Большой Ялты до конца лета в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Указ был размещен на правительственном портале накануне.

«Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым сроком до 31 августа включительно», — сказано в указе.

В указе также отмечено, что подобные меры введены из-за высокой температуры воздуха, установившейся на полуострове.

Напомним, что аномальная жара пришла в Крым с начала августа.

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