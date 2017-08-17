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10:56 (мск), источник: Sputnik.md

Саакашвили: сердце разрывается без украинского гражданства

Бывший грузинский лидер заявил, что будет добиваться возвращения украинского паспорта только легальным законным путем.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуть гражданство Украины через суд, сообщает РИА Новости.

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Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

«Только легальным законным путем, только через суд (буду добиваться возвращения украинского паспорта — ред.). Я буду добиваться возвращения сейчас в рамках закона Украины», — сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в ЕСПЧ пока не пойдет, поскольку в европейском суде процесс займет много времени.

Также он снова заявил, что считает незаконным лишение его гражданства.

В ходе прямого эфира Саакашвили отвечал на вопрос пользователей и заявил о намерении вернуться в Украину 10 сентября.

Он также заявил, что украинские власти якобы «приняли специальную норму», чтобы Саакашвили не пресек украинскую границу.

Он также рассказал, что сейчас находится в Польше: «сердце разрывается, когда сейчас в Польше сидишь».

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