Саакашвили: сердце разрывается без украинского гражданства
Бывший грузинский лидер заявил, что будет добиваться возвращения украинского паспорта только легальным законным путем.
Бывший грузинский лидер заявил, что будет добиваться возвращения украинского паспорта только легальным законным путем.
КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.
«Только легальным законным путем, только через суд (буду добиваться возвращения украинского паспорта — ред.). Я буду добиваться возвращения сейчас в рамках закона Украины», — сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что в ЕСПЧ пока не пойдет, поскольку в европейском суде процесс займет много времени.
Также он снова заявил, что считает незаконным лишение его гражданства.
В ходе прямого эфира Саакашвили отвечал на вопрос пользователей и заявил о намерении вернуться в Украину 10 сентября.
Он также заявил, что украинские власти якобы «приняли специальную норму», чтобы Саакашвили не пресек украинскую границу.
Он также рассказал, что сейчас находится в Польше: «сердце разрывается, когда сейчас в Польше сидишь».