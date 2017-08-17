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09:28 (мск), источник: НИА Самара

Международный аэропорт Курумоч подтвердил сертификат ISAGO

Аудит проводился в течение трех дней.

Международный аэропорт Курумоч подтвердил сертификат ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations), сообщает ФедералПресс.

Эксперты оценили такие показатели, как центровка и контроль загрузки воздушного судна, обслуживание пассажиров и обработка багажа, обслуживание и загрузка воздушного судна, наземное движение воздушного судна, обработка грузов и почты. По результатам проверки не было выявлено ни одного несоответствия требованиям международных стандартов по наземному обслуживанию.

Первичный аудит Курумоча прошел в 2013 году.

Ранее Курумоч получил четыре звезды из пяти возможных в рейтинге региональных аэропортов. Специалисты в рамках второго комплексного исследования качества терминальной инфраструктуры и пассажирских сервисов проанализировали транспортный объект по 290 показателям. Зона вылета внутренних рейсов Курумоча получила пять звезд, а зона вылета международных рейсов — четыре.

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