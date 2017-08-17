Международный аэропорт Курумоч подтвердил сертификат ISAGO

Эксперты оценили такие показатели, как центровка и контроль загрузки воздушного судна, обслуживание пассажиров и обработка багажа, обслуживание и загрузка воздушного судна, наземное движение воздушного судна, обработка грузов и почты. По результатам проверки не было выявлено ни одного несоответствия требованиям международных стандартов по наземному обслуживанию.