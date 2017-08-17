Хабаровчанин: Пешеходный мост у школы прогнил от старости и сырости
В администрации Индустриального района считают, что конструкция неопасна, но местные жители боятся за себя и своих детей.
В администрации Индустриального района считают, что конструкция неопасна, но местные жители боятся за себя и своих детей.
В районе школы № 19 Индустриального района Хабаровска пешеходы рискуют провалиться в ручей, переходя через мост: старые доски прогнили от сырости. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал хабаровчанин Александр Степанов, жена которого ходит по ненадежной переправе на работу и каждый раз боится покалечиться.
Мост, который вызывает опасения у пешеходов, находится между домом № 28 на улице Волочаевской и 19-й школой. По словам Александра Степанова, косметический ремонт эту конструкцию уже не спасет.
«Каждый день по мосту ходит много людей, а с началом учебного года через него будет проходить еще больше народу — в основном это будут школьники. Под переправой протекает ручей, вода в котором постоянно поднимается и размывает доски. Они уже давно прогнили от сырости и плесени. На мою жалобу в городскую администрацию от 8 августа так никто и не ответил. Вчера мост якобы
Сотрудник комитета по управлению Индустриальным районом Олег Анисимов с Александром Степановым не согласен.
«Когда в наш адрес начали поступать жалобы от граждан по поводу моста, мы обратились в управление дорог и внешнего благоустройства за помощью. В администрации нам сказали, что сейчас все деньги идут на строительство и ремонт трасс и на
Собеседник отметил, что вчера вечером по обновленному мосту дети катались на велосипедах и роликах — и никто не провалился.