Хабаровчанин: Пешеходный мост у школы прогнил от старости и сырости

Источник: Губерния онлайн

В районе школы № 19 Индустриального района Хабаровска пешеходы рискуют провалиться в ручей, переходя через мост: старые доски прогнили от сырости. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал хабаровчанин Александр Степанов, жена которого ходит по ненадежной переправе на работу и каждый раз боится покалечиться.

Мост, который вызывает опасения у пешеходов, находится между домом № 28 на улице Волочаевской и 19-й школой. По словам Александра Степанова, косметический ремонт эту конструкцию уже не спасет.

«Каждый день по мосту ходит много людей, а с началом учебного года через него будет проходить еще больше народу — в основном это будут школьники. Под переправой протекает ручей, вода в котором постоянно поднимается и размывает доски. Они уже давно прогнили от сырости и плесени. На мою жалобу в городскую администрацию от 8 августа так никто и не ответил. Вчера мост якобы кто-то чинил, но обновление нескольких ветхих участков общей проблемы не решает. Мост надо менять полностью, и желательно на металлический, потому что деревянный опять сгниет за несколько месяцев», — рассказал горожанин.

Сотрудник комитета по управлению Индустриальным районом Олег Анисимов с Александром Степановым не согласен.

«Когда в наш адрес начали поступать жалобы от граждан по поводу моста, мы обратились в управление дорог и внешнего благоустройства за помощью. В администрации нам сказали, что сейчас все деньги идут на строительство и ремонт трасс и на какой-то мостик в бюджете ресурсов нет. Тогда мы своими силами нашли спонсора — ООО “Олиман”, руководитель которого на благотворительной основе выделил нам новые доски. Я их лично вчера прибивал на место прогнивших, а директор 19-й школы своими руками обмазывал материалы водоотталкивающим средством», — рассказал ведущий специалист отдела благоустройства комитета по управлению Индустриальным районом Олег Анисимов.