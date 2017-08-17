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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Умер создатель кодировки KOI8-R Андрей Ache Чернов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Андрей Ache Чернов, создавший первую русскую стандартизированную кодировку, умер. Об этом в Facebook сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает пользователь Facebook Евгений Буданов, в последние годы Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома. Чем именно он болел, не уточняется.

По словам Буданова, Чернова нашли мертвым дома, причины смерти пока не сообщаются.

Чернов разработал кодировку KOI8-R для кириллицы в начале 90-ых. Он же участвовал в запуске первого интернет-канала между Россией и Западом.

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