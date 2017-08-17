Умер создатель кодировки KOI8-R Андрей Ache Чернов
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Андрей Ache Чернов, создавший первую русскую стандартизированную кодировку, умер. Об этом в Facebook сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Андрей Ache Чернов, создавший первую русскую стандартизированную кодировку, умер. Об этом в Facebook сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
Как отмечает пользователь Facebook Евгений Буданов, в последние годы Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома. Чем именно он болел, не уточняется.
По словам Буданова, Чернова нашли мертвым дома, причины смерти пока не сообщаются.
Чернов разработал кодировку KOI8-R для кириллицы в начале 90-ых. Он же участвовал в запуске первого
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