В саду «Эрмитаж» пройдет международный фестиваль джаза

Источник: AFP 2017

XX Московский международный фестиваль «Джаз в саду “Эрмитаж”» пройдет в столице 19 и 20 августа.

В саду «Эрмитаж» будут играть музыканты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова, семейный ансамбль саксофонистов-виртуозов братьев Бриль, трубач Иван Васильев и восходящая звезда вокального джаза Анастасия Лютова.

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На сцену также выйдут зарубежные исполнители — саксофонист Лу Табакин и певица Шарон Кларк (США), гитарист Роберт Павлик, а также вокалистка и самая известная в мире джаза женщина-трубач Михаэла Рабич (Австрия).

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На интерактивных площадках для гостей готовят отдельную развлекательную программу. В данс-зоне профессионалы научат всех желающих различным направлениям джазового танца — от джаз-модерна и блюза до линди-хопа и соло-джаза. На площадке «Краски джаза» посетители изобразят музыкальные впечатления на бумаге.

На площадке «Люди как музыкальные инструменты» творческая команда Playtronica впервые представит в России аудиокинестетическую технологию TouchMe. Гости увидят, как участники этого перформанса трансформируются в музыкальные инструменты.

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Детей ждет большая анимационная программа «Сделано в Картонии». Ребята создадут почти настоящие музыкальные инструменты из пластика и картона.