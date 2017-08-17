В саду «Эрмитаж» пройдет международный фестиваль джаза
На сцены выйдут российские и зарубежные исполнители. Гости приедут из США и Австрии.
На сцены выйдут российские и зарубежные исполнители. Гости приедут из США и Австрии.
XX Московский международный фестиваль «Джаз в саду “Эрмитаж”» пройдет в столице 19 и 20 августа.
В саду «Эрмитаж» будут играть музыканты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова, семейный ансамбль
На сцену также выйдут зарубежные исполнители — саксофонист Лу Табакин и певица Шарон Кларк (США), гитарист Роберт Павлик, а также вокалистка и самая известная в мире джаза
На интерактивных площадках для гостей готовят отдельную развлекательную программу. В
На площадке «Люди как музыкальные инструменты» творческая команда Playtronica впервые представит в России аудиокинестетическую технологию TouchMe. Гости увидят, как участники этого перформанса трансформируются в музыкальные инструменты.
Детей ждет большая анимационная программа «Сделано в Картонии». Ребята создадут почти настоящие музыкальные инструменты из пластика и картона.
На празднике можно будет воспользоваться и услугами фотографа. Готовый снимок на магните предложат забрать в конце дня.