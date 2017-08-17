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11:22 (мск), источник: Actualitati.md

В некоторых районах Молдовы отключат электричество

В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.

Источник: Actualitati.md

В Чадыр-Лунге света не будет на улицах Жукова и Суворова, с 08:30 до 15:30. А на улицах 60 лет Октября, Болгарская, Кирова, Островского и Тургенева — с 15:30 до 18:00.

Жители села Дезгинжа, проживающие по улицам Буденного, Маркса, Энгельса, Ленина и Гоголя, с 09:45 до 17:00 также могут остаться без света.

Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов, круглосуточно, по телефону 022−43−11−11.

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