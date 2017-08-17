В некоторых районах Молдовы отключат электричество
В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.
В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.
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Жители села Дезгинжа, проживающие по улицам Буденного, Маркса, Энгельса, Ленина и Гоголя, с 09:45 до 17:00 также могут остаться без света.
Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов, круглосуточно, по телефону 022−43−11−11.