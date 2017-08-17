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10:56 (мск), источник: РБК

Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»

Почти половина россиян (49%) назвали дело против экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева «показательной акцией», при этом большинство опрошенных (57%) считают подсудимого виновным. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ, которые поступили в РБК.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным исследования, с тем, что разбирательство в отношении Улюкаева — реальная борьба с коррупцией — согласились 35% россиян. Всего о процессе известно большинству россиян (71%), при этом более осведомлены люди пенсионного возраста (88%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (82%).

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В прошлом году число респондентов, которые посчитали дело Улюкаева «показательной акцией» или «сведением счетов», составило 54%.

Свыше половины россиян (57%) склонны считать Улюкаева виновным в получении взятки, а среди тех, кто детально знаком с разбирательством против экс-министра, этой точки зрения придерживаются 79%. Невиновным бывшего политика назвали 7%. Из тех, кто хорошо осведомлен о процессе, невиновным Улюкаева считают 10%.

При этом среди тех, кто считает Улюкаева виновным, более половины (56%) предположили, что суд завершится вынесением формального приговора — минимальным сроком, а еще 21% считают, что Улюкаев избежит наказания.

17% в то же время предположили, что подсудимого накажут «по всей строгости».

​Экс-министр Улюкаев, задержанный 15 ноября 2016 года, обвиняется в получении взятки в $2 млн за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти» «Роснефтью». В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). 16 августа 2017 года на первом слушании по существу суд отложил разбирательство по делу до 1 сентября.

Улюкаев на заседании отверг обвинения во взятке
Во время загрузки произошла ошибка.
16 августа© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Анатолий Архипов
Я считаю процесс над Улюкаевым показательно-постановочным. Показательным - чтоб другие боялись, постановочным, потому что смешно звучит взятка в $2млн для...
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