Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Почти половина россиян (49%) назвали дело против
Почти половина россиян (49%) назвали дело против
Согласно данным исследования, с тем, что разбирательство в отношении Улюкаева — реальная борьба с коррупцией — согласились 35% россиян. Всего о процессе известно большинству россиян (71%), при этом более осведомлены люди пенсионного возраста (88%), жители Москвы и
В прошлом году число респондентов, которые посчитали дело Улюкаева «показательной акцией» или «сведением счетов», составило 54%.
Свыше половины россиян (57%) склонны считать Улюкаева виновным в получении взятки, а среди тех, кто детально знаком с разбирательством против
17% в то же время предположили, что подсудимого накажут «по всей строгости».
Экс-министр Улюкаев, задержанный 15 ноября 2016 года, обвиняется в получении взятки в $2 млн за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти» «Роснефтью». В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). 16 августа 2017 года на первом слушании по существу суд отложил разбирательство по делу до 1 сентября.