На Эльмаше ко Дню города открыли воркаут-парк

В воркаут-парке, площадь которого составляет 1000 квадратных метров, одновременно могут заниматься до 300 человек. На территории площадки установлены шведские стенки, турники, римские скамьи, канаты и другое оборудование, позволяющее эффективно тренироваться с собственным весом.

Высококачественное покрытие и надежные конструкции спортивного оборудования обеспечивают безопасность тренировок как для начинающих спортсменов (старше 10 лет), так и для более опытных воркаутеров.

На открытие площадки, состоявшееся вчера, 16 августа, пришли жители микрорайона. Впечатленные высочайшим качеством воркаут-парка и показательными выступлениями профессиональных турникменов, подростки и взрослые выразили желание всерьез заниматься физкультурой и спортом — теперь у них для этого есть все необходимые условия.

«Мы надеемся, что жители Орджоникидзевского района будут приходить сюда целыми семьями, проводить здесь много времени, после работы или после учебы заниматься спортом и активно проводить досуг. Сделать спорт ближе и доступнее для каждого горожанина — главная задача масштабного проекта РМК по установке воркаут-площадок и воркаут-парков», — отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.

Воркаут-парк на Эльмаше стал одним из подарков Русской медной компании к Дню города, который будет праздноваться в Екатеринбурге в предстоящие выходные.

«Приятно видеть, что в нашем городе есть компании, которые вкладываются не только в производство, но и в то, что восполняет тот самый “человеческий ресурс”, без которого невозможно развитие промышленности и города», — подчеркивает замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Городские власти отмечают, что появление воркаут-парка даст импульс дальнейшему развитию территории вокруг спорткомплекса «Калининец» и всего микрорайона Эльмаш. Администрация Орджоникидзевского района запланировала благоустройство прилегающей территории рядом с воркаутом РМК.