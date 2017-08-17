На Эльмаше ко Дню города открыли воркаут-парк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге рядом со спорткомплексом «Калининец» появилась открытая площадка для занятий спортом международного уровня.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге рядом со спорткомплексом «Калининец» появилась открытая площадка для занятий спортом международного уровня.
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Высококачественное покрытие и надежные конструкции спортивного оборудования обеспечивают безопасность тренировок как для начинающих спортсменов (старше 10 лет), так и для более опытных воркаутеров.
На открытие площадки, состоявшееся вчера, 16 августа, пришли жители микрорайона. Впечатленные высочайшим качеством
«Мы надеемся, что жители Орджоникидзевского района будут приходить сюда целыми семьями, проводить здесь много времени, после работы или после учебы заниматься спортом и активно проводить досуг. Сделать спорт ближе и доступнее для каждого горожанина — главная задача масштабного проекта РМК по установке
«Приятно видеть, что в нашем городе есть компании, которые вкладываются не только в производство, но и в то, что восполняет тот самый “человеческий ресурс”, без которого невозможно развитие промышленности и города», — подчеркивает замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
Городские власти отмечают, что появление
«Из просто спортивного комплекса “Калининец” превращается в современный рекреационный, спортивный и парковый комплекс, где можно и погулять, и позаниматься на