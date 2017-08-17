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10:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пропавшая собака-поводырь вернулась к хозяину

Пропавшая собака-поводырь нашлась после эфира южноуральских «Вестей».

В редакцию позвонил счастливый хозяин овчарки Марфы и сообщил, что его верную помощницу вернули, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Жительница Челябинска посмотрела нашу программу и переписала телефон владельца. В тот же день она обратила внимание на объявление о найденной собаке. Марфу подобрала пенсионерка и приютила на ночь.

По словам Артема Мартынова, его овчарка была очень рада возвращению в семью. Дома Марфу ждало любимое угощение — сыр. Хозяин решил поменять ее экипировку, чтобы из-за ненадежного, как оказалось, ошейника четвероногий друг и помощник больше не сбежал. Ведь для инвалида по зрению Марфа — больше, чем просто собака.

Наталья Драчева.

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