Пропавшая собака-поводырь вернулась к хозяину
Пропавшая
Пропавшая
В редакцию позвонил счастливый хозяин овчарки Марфы и сообщил, что его верную помощницу вернули, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Жительница Челябинска посмотрела нашу программу и переписала телефон владельца. В тот же день она обратила внимание на объявление о найденной собаке. Марфу подобрала пенсионерка и приютила на ночь.
По словам Артема Мартынова, его овчарка была очень рада возвращению в семью. Дома Марфу ждало любимое угощение — сыр. Хозяин решил поменять ее экипировку, чтобы
Наталья Драчева.