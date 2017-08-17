На ЕГЭ по русскому и татарскому языкам в Татарстане пройдет аудирование
(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В новом учебном году на ЕГЭ по русскому языку в части школ Татарстана для детей пройдет аудирование.
(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В новом учебном году на ЕГЭ по русскому языку в части школ Татарстана для детей пройдет аудирование.
На госэкзамене по татарскому языку аудирование будет организовано повсеместно. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.
«В минувшем учебном году мы апробировали аудирование по русскому и татарскому языкам в 9-м классе. На ЕГЭ из
Собеседница сообщила, что на ЕГЭ по учебным предметам добавилось много заданий, побуждающих детей к размышлению. Сложнее стали задания по профильной математике. В этот предмет были включены олимпиадные вопросы, чтобы ребята были к ним готовы. По просьбам родителей на ЕГЭ по биологии появились такие задачи, которые помогут ребенку сформулировать свою точку зрения.