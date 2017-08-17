На ЕГЭ по русскому и татарскому языкам в Татарстане пройдет аудирование

На госэкзамене по татарскому языку аудирование будет организовано повсеместно. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.

«В минувшем учебном году мы апробировали аудирование по русскому и татарскому языкам в 9-м классе. На ЕГЭ из контрольно-измерительных материалов по всем предметам кроме английского языка ушли тестовые задания. Убрать такие задания по английскому языку совсем нельзя из-за специфики предмета. Все остальные задания на логику или вычисление», — отметила эксперт.