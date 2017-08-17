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11:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

На ЕГЭ по русскому и татарскому языкам в Татарстане пройдет аудирование

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В новом учебном году на ЕГЭ по русскому языку в части школ Татарстана для детей пройдет аудирование.

На госэкзамене по татарскому языку аудирование будет организовано повсеместно. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.

«В минувшем учебном году мы апробировали аудирование по русскому и татарскому языкам в 9-м классе. На ЕГЭ из контрольно-измерительных материалов по всем предметам кроме английского языка ушли тестовые задания. Убрать такие задания по английскому языку совсем нельзя из-за специфики предмета. Все остальные задания на логику или вычисление», — отметила эксперт.

Собеседница сообщила, что на ЕГЭ по учебным предметам добавилось много заданий, побуждающих детей к размышлению. Сложнее стали задания по профильной математике. В этот предмет были включены олимпиадные вопросы, чтобы ребята были к ним готовы. По просьбам родителей на ЕГЭ по биологии появились такие задачи, которые помогут ребенку сформулировать свою точку зрения.

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