Жители Калининграда пожаловались Путину на нехватку мест в школах

Глава региона Антон Алиханов подтвердил, что такая проблема действительно существует в ряде учебных заведений.
«Существует острая нехватка мест в школах Калининграда. Нам нужно три школы», — рассказал глава региона.
В этом году новая школа на 1,5 тысячи мест открывается в Гурьевском городском округе. По федеральным программам планируется строительство еще нескольких новых учебных заведений.
Отметим, что также во время прямой линии калининградцы задавали вопросы о расселении аварийного жилья, капитальном ремонте, газификации. Поступила жалоба жителей поселка Нивенское на строительство рудника по добыче калийно-магниевых ресурсов.