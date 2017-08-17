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11:08 (мск), источник: АиФ Калининград

Жители Калининграда пожаловались Путину на нехватку мест в школах

Жители Калининграда пожаловались президенту Владимиру Путину на нехватку мест в школах. Жалобы, которые поступили в ходе прямой линии Президента, глава государства 16 августа передал властям региона.

Источник: Аргументы и факты

Глава региона Антон Алиханов подтвердил, что такая проблема действительно существует в ряде учебных заведений.

«Существует острая нехватка мест в школах Калининграда. Нам нужно три школы», — рассказал глава региона.

В этом году новая школа на 1,5 тысячи мест открывается в Гурьевском городском округе. По федеральным программам планируется строительство еще нескольких новых учебных заведений.

Отметим, что также во время прямой линии калининградцы задавали вопросы о расселении аварийного жилья, капитальном ремонте, газификации. Поступила жалоба жителей поселка Нивенское на строительство рудника по добыче калийно-магниевых ресурсов.

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