Жители Калининграда пожаловались Путину на нехватку мест в школах

Источник: Аргументы и факты

Глава региона Антон Алиханов подтвердил, что такая проблема действительно существует в ряде учебных заведений.

«Существует острая нехватка мест в школах Калининграда. Нам нужно три школы», — рассказал глава региона.

В этом году новая школа на 1,5 тысячи мест открывается в Гурьевском городском округе. По федеральным программам планируется строительство еще нескольких новых учебных заведений.