За четыре года питьевая вода в Самарской области стала вдвое чище
По статистическим данным централизованным водоснабжением обеспечено 98% населения Самарской области, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.
По статистическим данным централизованным водоснабжением обеспечено 98% населения Самарской области, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.
Как отмечают специалисты, тенденция улучшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям в Самарской области, отмечавшаяся последние несколько лет, сохранилась и в первом полугодии 2017 года. Доля несоответствующих гигиеническим нормативам проб, отобранных из разводящих сетей за первое полугодие 2017 года составила 3,16% (в 2016 году — 5,3%, в 2015 году — 5,8%, в 2014 году — 5,9%, в 2013 году — 6,7%, в 2012 — 8,1%, в то время как среднероссийский показатель 2016 года составляет 3,4%).
С января по июнь 2017 года по Алексеевскому, Красноярскому, Большеглушицкому, Кинельскому, Нефтегорскому району наблюдалась тенденция улучшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На указанных территориях и в Самаре, Отрадном, муниципальных районах Шигонский, Богатовский, Безенчукский,
Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по
На территории региона эксплуатируется 901 источник централизованного
Доля водопроводов Самарской области, не отвечающих
Все поверхностные водозаборы Самарской области имеют водопроводные очистные сооружения (ОСВ). Из них на одном не эффективно работает система обеззараживания (устаревшее оборудование). На четырех водопроводах (в пос.
Стоит отметить, что с 2009 года доля водопроводов Самарской области, не соответствующих санитарным правилам, с 16,8% снизилась в 2016 году до 12,2% (в целом по России в 2016 г — 16,4%).
За период действия Федерального закона от 7 ноября 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» привлечено к административной ответственности 1592 ответственных лица, Федеральным судьям передано 45 материалов об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения приостанавливалась эксплуатация 33 объектов. В судебные органы передано 72 исковых заявления в защиту неопределенного круга лиц об устранении нарушений санитарного законодательства на объектах водоснабжения муниципальных районов.