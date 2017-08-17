За четыре года питьевая вода в Самарской области стала вдвое чище

Как отмечают специалисты, тенденция улучшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям в Самарской области, отмечавшаяся последние несколько лет, сохранилась и в первом полугодии 2017 года. Доля несоответствующих гигиеническим нормативам проб, отобранных из разводящих сетей за первое полугодие 2017 года составила 3,16% (в 2016 году — 5,3%, в 2015 году — 5,8%, в 2014 году — 5,9%, в 2013 году — 6,7%, в 2012 — 8,1%, в то время как среднероссийский показатель 2016 года составляет 3,4%).

С января по июнь 2017 года по Алексеевскому, Красноярскому, Большеглушицкому, Кинельскому, Нефтегорскому району наблюдалась тенденция улучшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На указанных территориях и в Самаре, Отрадном, муниципальных районах Шигонский, Богатовский, Безенчукский, Челно-Вершинский и ряду других доля проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за названный период была ниже среднеобластных значений.

Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, из разводящих сетей в Самарской области, колеблется и в первом полугодии 2017 года по сравнению с показателями прошлых лет снизилась до 12,2%, (в 2016 году — 18,2%, в 2015 году -16,9%, в 2014 году — 26,1%, в среднем по России в 2016 году — 13,9%). Это обусловлено нестабильностью качества воды поверхностных источников питьевого водоснабжения — рек Волги и Большого Кинеля, питающих большую часть городов, по санитарно-химическим, в основном, органолептическим показателям.

В целом по Самарской области удельный процент населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности, составляет 83,1% и этот показатель за последние годы улучшился (в 2015 году он составлял 81,6%).

На территории региона эксплуатируется 901 источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 885 подземных и 16 поверхностных. На учете состоят 776 водопроводов, обслуживание которых осуществляет 198 юридических лиц. 16 водопроводов питаются из поверхностных источников, 760 — из подземных.

Доля водопроводов Самарской области, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, на конец 2016 года составила 12,2% (93 из 776), что на уровне прошлого года (в 2015 году — 11,9%) и ниже среднероссийского показателя (2016 году — 16,4%). В том числе 57 (7,9%) из общего числа водопроводов самарской области не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, и один водопровод не имеет требующихся обеззараживающих установок. Основными причинами несоответствия водопроводов санитарно-эпидемиологическим требованиям являются неудовлетворительное санитарно-техническое состояние сетей и сооружений, неэффективная работа очистных сооружений.

Все поверхностные водозаборы Самарской области имеют водопроводные очистные сооружения (ОСВ). Из них на одном не эффективно работает система обеззараживания (устаревшее оборудование). На четырех водопроводах (в пос. Усть-Кинельский, г. о. Кинель, г. о. Отрадный, пос. Глушицкий Большеглушицкого района) отмечается низкая эффективность очистных сооружений исходной воды от химических загрязнителей. В 2014—2015 годах на трех водопроводах из поверхностных источников были проведены мероприятия по повышению эффективности ОСВ. Из 760 подземных водопроводов системы водоподготовки требуются на 79, при этом, очистные сооружения имеются только на 22 из них.

Стоит отметить, что с 2009 года доля водопроводов Самарской области, не соответствующих санитарным правилам, с 16,8% снизилась в 2016 году до 12,2% (в целом по России в 2016 г — 16,4%).