В 2018 году в Пермском крае может закрыться половина детских лагерей
О таких рисках рассказал детский омбудсмен Павел Миков.
О таких рисках рассказал детский омбудсмен Павел Миков.
В 2018 году в Пермском крае может не открыться половина детских лагерей. Об этом на пленарном заседании регионального Заксобрания 17 августа сообщил уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков.
«На прошлой неделе вступили в силу изменения в ФЗ-52, согласно которым с 2018 года все загородные детские лагеря должны получать государственное
По его словам, чтобы не допустить такой ситуации, нужна бюджетная поддержка детским лагерям.
«По аналогии с тем, как мы поддерживаем социальное предпринимательство либо выдаём субсидии компаниям, которые ведут социальную деятельность, нам нужно создавать такую же программу применительно к детским лагерям. Тем более что у нас 30 из 46 лагерей — негосударственные. И им никто не выдаёт кредиты, потому что их деятельность банки считают рисковой. Поэтому нам нужно поддержать их из бюджета, чтобы сохранить и развивать инфраструктуру для детского отдыха, не допустить сокращения возможностей для летнего оздоровления и досуга несовершеннолетних», — добавил Павел Миков.