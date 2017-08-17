В 2018 году в Пермском крае может закрыться половина детских лагерей

Источник: Аргументы и факты

В 2018 году в Пермском крае может не открыться половина детских лагерей. Об этом на пленарном заседании регионального Заксобрания 17 августа сообщил уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков.

«На прошлой неделе вступили в силу изменения в ФЗ-52, согласно которым с 2018 года все загородные детские лагеря должны получать государственное санитарно-эпидемиологическое заключение. Требования к нему фактически как при лицензировании любого учреждения. И есть риск, что порядка 50% лагерей в нашем крае мы просто не откроем в следующем году, потому что они не будут по разным параметрам соответствовать требованиям закона», — рассказал Павел Миков.

По его словам, чтобы не допустить такой ситуации, нужна бюджетная поддержка детским лагерям.