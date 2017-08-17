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11:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В 2018 году в Пермском крае может закрыться половина детских лагерей

О таких рисках рассказал детский омбудсмен Павел Миков.

Источник: Аргументы и факты

В 2018 году в Пермском крае может не открыться половина детских лагерей. Об этом на пленарном заседании регионального Заксобрания 17 августа сообщил уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков.

«На прошлой неделе вступили в силу изменения в ФЗ-52, согласно которым с 2018 года все загородные детские лагеря должны получать государственное санитарно-эпидемиологическое заключение. Требования к нему фактически как при лицензировании любого учреждения. И есть риск, что порядка 50% лагерей в нашем крае мы просто не откроем в следующем году, потому что они не будут по разным параметрам соответствовать требованиям закона», — рассказал Павел Миков.

По его словам, чтобы не допустить такой ситуации, нужна бюджетная поддержка детским лагерям.

«По аналогии с тем, как мы поддерживаем социальное предпринимательство либо выдаём субсидии компаниям, которые ведут социальную деятельность, нам нужно создавать такую же программу применительно к детским лагерям. Тем более что у нас 30 из 46 лагерей — негосударственные. И им никто не выдаёт кредиты, потому что их деятельность банки считают рисковой. Поэтому нам нужно поддержать их из бюджета, чтобы сохранить и развивать инфраструктуру для детского отдыха, не допустить сокращения возможностей для летнего оздоровления и досуга несовершеннолетних», — добавил Павел Миков.

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