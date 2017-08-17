В Крыму возобновят подготовку космонавтов

Источник: РИА Новости

По его словам, Крым ранее являлся местом для тренировок космонавтов, поэтому сегодня стоит задач возродить тренировочный центр. Финансирование будет весть за счет государственных средств.

«Мы проводили здесь до 2008 года тренировки на воде. Сегодня, после проведения переговоров, мы готовы также продолжить здесь тренировки, найти хорошую базу, где космонавты будут тренироваться на воде», — сказал Лончаков на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«У нас такие тренировки, когда каждый год экипажи проходят тренировки в различных климатическо-географических условиях. Самые идеальные условия, которые нам подходят, — это тренировки в Крыму на воде, а также горная подготовка», — добавил он.

В свою очередь летчик-космонавт Василий Циблиев отметил, что в Крыму удачное расположение для тренировок.