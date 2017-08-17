В Крыму возобновят подготовку космонавтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возобновят подготовку космонавтов, сообщил начальник
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возобновят подготовку космонавтов, сообщил начальник
По его словам, Крым ранее являлся местом для тренировок космонавтов, поэтому сегодня стоит задач возродить тренировочный центр. Финансирование будет весть за счет государственных средств.
«Мы проводили здесь до 2008 года тренировки на воде. Сегодня, после проведения переговоров, мы готовы также продолжить здесь тренировки, найти хорошую базу, где космонавты будут тренироваться на воде», — сказал Лончаков на
«У нас такие тренировки, когда каждый год экипажи проходят тренировки в различных
В свою очередь
«Раньше здесь проводил тренировки еще гагаринский набор. Юрий Алексеевич Гагарин начинал здесь, Терешкова… При хорошем раскладе уже можно в следующем году начать проводить тренировки», — подчеркнул Циблиев.