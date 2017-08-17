В Красноярске листья деревьев пожелтели гораздо раньше из-за перепада температур

«Причина этого явления — резкое понижение температуры. Как в дневное, и особенно в ночное время. Понижение более чем на 10 градусов. По большому счету оно определило начало пожелтения листвы. У разных пород это будет проявляться по-разному», — говорит директор ботанического сада института фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ Елена Селенина.