В Красноярске листья деревьев пожелтели гораздо раньше из-за перепада температур
Наступление осени в столь раннее время удивило многих жителей краевого центра.
Наступление осени в столь раннее время удивило многих жителей краевого центра.
В Красноярске листва деревьев в середине августа стала желтой и осыпается. Наступление осени в столь раннее время удивило многих жителей краевого центра.
Некоторые считают, что такое природное явление летом является редким. Данную ситуацию разъяснили специалисты местного ботанического сада.
«Причина этого явления — резкое понижение температуры. Как в дневное, и особенно в ночное время. Понижение более чем на 10 градусов. По большому счету оно определило начало пожелтения листвы. У разных пород это будет проявляться по-разному», — говорит директор ботанического сада института фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ Елена Селенина.
Для растений никакой опасности в том, что листья опали раньше, нет, говорят ученые. Отметим, в прошлом году ситуация была противоположной — зелеными деревья в лесах Красноярска оставались до выпадения первых снежных осадков.