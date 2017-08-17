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11:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске листья деревьев пожелтели гораздо раньше из-за перепада температур

Наступление осени в столь раннее время удивило многих жителей краевого центра.

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Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске листва деревьев в середине августа стала желтой и осыпается. Наступление осени в столь раннее время удивило многих жителей краевого центра.

Некоторые считают, что такое природное явление летом является редким. Данную ситуацию разъяснили специалисты местного ботанического сада.

«Причина этого явления — резкое понижение температуры. Как в дневное, и особенно в ночное время. Понижение более чем на 10 градусов. По большому счету оно определило начало пожелтения листвы. У разных пород это будет проявляться по-разному», — говорит директор ботанического сада института фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ Елена Селенина.

Для растений никакой опасности в том, что листья опали раньше, нет, говорят ученые. Отметим, в прошлом году ситуация была противоположной — зелеными деревья в лесах Красноярска оставались до выпадения первых снежных осадков.

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