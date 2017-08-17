Мелочи нет. В банках Иркутска заканчиваются монеты номиналом в 1 и 5 копеек

Источник: Вести Иркутск

«Мелочи» жизни для магазинов стали большой проблемой. Супермаркеты Иркутска уже на входе просят нести разменную монету в любом количестве. Пишут — в банках её нет. Что же делать, если хочется сладкого, а в кошельке только 500 рублей? Кассир, досадно улыбаясь, принимает купюру. И правда, мелочи почти нет:

— То есть, я у вас последнюю забрала?

— Ещё осталось немножко…

В банке объясняют — у них «монетный кризис». С приходом пластиковых карт мелкие копейки, особенно достоинством в 1 и 5, практически «вымыло» из круговорота денег.

— Они находятся в обороте. Но люди, которые не могут эти монеты применить, им их тяжело таскать в кармане, они складывают их где-то дома. Таким образом, монеты не возвращаются в Центральный банк, — говорит начальник управления кассовой работы Байкальского банка Сбербанка России Игорь Хованский.

Тем временем сдачу до копеечки требуют пожилые люди и иностранные туристы. Чтобы пополнить денежный круговорот, «Сбербанк» объявил акцию по обмену монет достоинством от 1 до 50. Набираете нужное количество и получаете юбилейные 25 или 100 рублей. А телезрители прислали в редакцию фотографию. Одна из заправок в Иркутске больше не даёт сдачу одной и пятью копейками. Неужели пока мы считали деньги, Банк России избавился от важных монет?

— Это неправда. Они присутствуют в обороте и присутствуют в кассовых центрах Банка России, — говорит заместитель начальника отдела кассовых операций отделения Иркутска Банка России Сергей Шустов.

Несоответствие. Значит, пора заправляться. Опустошаем редакционную копилку. Монеток номиналом в 1 и 5 копеек набралось на 15 рублей. Возьмут ли их? Для нужной суммы добавляем другой мелочи. И у нас без проблем берут деньги.

— Вам тогда придётся подождать минут … не знаю, сколько!

— Конечно, без проблем!

Через 10 минут кассиры выбили чек. На вопрос, почему принимают копейки номиналом в 1 и 5, но не дают ими сдачу, ответили — выкручиваются, как могут.

— У нас их просто нету даже. У нас не привозят даже.