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11:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Мелочи нет. В банках Иркутска заканчиваются монеты номиналом в 1 и 5 копеек

Копейка рубль бережёт. Возможно, скоро эта фраза уйдёт в прошлое. В обороте становится всё меньше монет номиналом 1 и 5 копеек. Такими уже и сдачи не везде дают. Покупатели думают, что их обсчитывают, а продавцы выкручиваются, как могут.

Источник: Вести Иркутск

«Мелочи» жизни для магазинов стали большой проблемой. Супермаркеты Иркутска уже на входе просят нести разменную монету в любом количестве. Пишут — в банках её нет. Что же делать, если хочется сладкого, а в кошельке только 500 рублей? Кассир, досадно улыбаясь, принимает купюру. И правда, мелочи почти нет:

— То есть, я у вас последнюю забрала?
— Ещё осталось немножко…

В банке объясняют — у них «монетный кризис». С приходом пластиковых карт мелкие копейки, особенно достоинством в 1 и 5, практически «вымыло» из круговорота денег.

— Они находятся в обороте. Но люди, которые не могут эти монеты применить, им их тяжело таскать в кармане, они складывают их где-то дома. Таким образом, монеты не возвращаются в Центральный банк, — говорит начальник управления кассовой работы Байкальского банка Сбербанка России Игорь Хованский.

Тем временем сдачу до копеечки требуют пожилые люди и иностранные туристы. Чтобы пополнить денежный круговорот, «Сбербанк» объявил акцию по обмену монет достоинством от 1 до 50. Набираете нужное количество и получаете юбилейные 25 или 100 рублей. А телезрители прислали в редакцию фотографию. Одна из заправок в Иркутске больше не даёт сдачу одной и пятью копейками. Неужели пока мы считали деньги, Банк России избавился от важных монет?

— Это неправда. Они присутствуют в обороте и присутствуют в кассовых центрах Банка России, — говорит заместитель начальника отдела кассовых операций отделения Иркутска Банка России Сергей Шустов.

Несоответствие. Значит, пора заправляться. Опустошаем редакционную копилку. Монеток номиналом в 1 и 5 копеек набралось на 15 рублей. Возьмут ли их? Для нужной суммы добавляем другой мелочи. И у нас без проблем берут деньги.

— Вам тогда придётся подождать минут … не знаю, сколько!
— Конечно, без проблем!

Через 10 минут кассиры выбили чек. На вопрос, почему принимают копейки номиналом в 1 и 5, но не дают ими сдачу, ответили — выкручиваются, как могут.

— У нас их просто нету даже. У нас не привозят даже.

Если копеек не хватает в обороте, неужели люди их не считают за деньги? Кладём горку из мелочи на асфальт оживлённой улицы и наблюдаем за реакцией иркутян. Так, кстати, выглядит 4 рубля. Люди их не торопятся подбирать, хотя одна прохожая вернулась к ним и … сфотографировала. За 15 минут никто не поднял и монеты.

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